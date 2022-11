„Tusk jest geniusz, a Kaczyński Żyd”. Szef KRRiT zareagował na słowa lidera PO

– Jeśli my przywrócimy normalną rolę telewizji publicznej, nie żeby mówili, że Tusk jest geniusz, a Kaczyński Żyd, no tak rzucam, tylko żeby znowu była normalna telewizja publiczna, ludzie o różnych poglądach, debaty, zobaczycie jak szybko istotna grupa dziś zaczadzonych propagandą, wróci do rozumnego, spokojnego myślenia – mówił Donald Tusk na spotkaniu z wyborcami w Sępólnie Krajeńskim.

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, który skomentował fragment nagrania jednego z internautów. „Zlecę Departamentom Monitoringu oraz Prawnemu KRRiT analizę całości tego materiału video (o ile był emitowany w którejś z telewizji) w celu stwierdzenia kontekstu oraz czy nie doszło do szerzenia rasizmu, oraz użycia mowy nienawiści” – skomentował Maciej Świrski.

Donald Tusk o telewizji publicznej. „Wiadomości” TVP zareagowały

Sytuacje wykorzystały również „Wiadomości” TVP. Informując o akcji szefa KRRiT zaznaczono, że „lider PO siebie samego porównał do geniusza, a Jarosława Kaczyńskiego do Żyda”. „Oburzające, wstrząsające, antysemickie. Tak obserwatorzy życia publicznego w Polsce komentują te słowa Donalda Tuska” – tymi słowami zaczął się materiał głównego wydania programu informacyjnego telewizji publicznej.

„Wiadomości” TVP zaznaczyły, że były premier zasugerował, że „zasugerował, że żydzi są gorszymi ludźmi”. „Odbieranie Żydom godności przywołuje jak najgorsze wspomnienia z czasów, kiedy Niemcy wymordowali niemal sześć milionów ludzi, w tym dwa miliony dzieci, tylko za to, że byli Żydami” – zaznaczono w głównym wydaniu programu informacyjnego telewizji publicznej.

