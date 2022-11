„Tusk jest geniusz, a Kaczyński Żyd”. Szef KRRiT zareagował na słowa lidera PO

– Jeśli my przywrócimy normalną rolę telewizji publicznej, nie żeby mówili, że Tusk jest geniusz, a Kaczyński Żyd, no tak rzucam, tylko żeby znowu była normalna telewizja publiczna, ludzie o różnych poglądach, debaty, zobaczycie jak szybko istotna grupa dziś zaczadzonych propagandą, wróci do rozumnego, spokojnego myślenia – mówił Donald Tusk na spotkaniu z wyborcami w Sępólnie Krajeńskim.

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, który skomentował fragment nagrania jednego z internautów. „Zlecę Departamentom Monitoringu oraz Prawnemu KRRiT analizę całości tego materiału video (o ile był emitowany w którejś z telewizji) w celu stwierdzenia kontekstu oraz czy nie doszło do szerzenia rasizmu, oraz użycia mowy nienawiści” – skomentował Maciej Świrski.

Donald Tusk o telewizji publicznej. „Wiadomości” TVP zareagowały

Sytuacje wykorzystały również „Wiadomości” TVP. Informując o akcji szefa KRRiT zaznaczono, że „lider PO siebie samego porównał do geniusza, a Jarosława Kaczyńskiego do Żyda”. „Oburzające, wstrząsające, antysemickie. Tak obserwatorzy życia publicznego w Polsce komentują te słowa Donalda Tuska” – tymi słowami zaczął się materiał głównego wydania programu informacyjnego telewizji publicznej.

„Wiadomości” TVP zaznaczyły, że były premier „zasugerował, że Żydzi są gorszymi ludźmi”. „Odbieranie Żydom godności przywołuje jak najgorsze wspomnienia z czasów, kiedy Niemcy wymordowali niemal sześć milionów ludzi, w tym dwa miliony dzieci, tylko za to, że byli Żydami” – zaznaczono w głównym wydaniu programu informacyjnego telewizji publicznej.

