Jakie są relacje na linii Warszawa-Bruksela? Rzecznik rządu odpowiedział w nietypowy sposób

Rzecznik rządu został zapytany w poniedziałek w „Gościu Wiadomości” na antenie TVP Info, jakie są obecnie relacje na linii Polska – Unia Europejska. – Na Facebooku jest taki status „to skomplikowane” i dokładnie on oddaje taki status, jaki jest pomiędzy Brukselą a Warszawą – odparł Piotr Muller. Przedstawiciel rządu wskazał, że relacje są „skomplikowane” i występują „wielopłaszczyznowe nieporozumienia”. – Ale to jest czas, w którym trzeba je wyjaśniać, skoro dookoła jest wiele innych problemów, to ten unijny jest oczywiście bardzo ważny, ale spróbujmy go zamknąć. Ale żeby to było możliwe, to tak jak w każdej relacji potrzebna jest szczerość i tej szczerości bardzo często nam w Brukseli brakuje – stwierdził.

Muller: Rząd jest gotowy na pewnego rodzaju kompromis

Muller wyjaśnił, że chodzi o „jasne oczekiwanie i stwierdzenie, co właściwie jest rzekomo nie tak”. – Często to jest tylko ogólnikowo powiedziane. Na przykład „problem z praworządnością”. Pod takim określeniem to można też powiedzieć, że w związku mamy problem, ale jak nie mówimy dokładnie jaki to trudno wtedy rozmawiać – mówił polityk PiS.

Dopytywany, czy polski rząd jest gotowy na ewentualne ustępstwa wobec Brukseli, Muller powiedział, że rząd „jest gotowy na pewnego rodzaju kompromis”. – Jesteśmy na to gotowi bo odpowiedzialny polityk podejmuje decyzje, patrząc na cały wachlarz rozwiązań i okoliczności dookoła. Mamy trudną sytuację geopolityczną, regularną wojnę u naszego sąsiada, kryzys inflacyjny, który jest wywołany przez Rosję w ramach szantażu gazowego, różnego rodzaju trudności ekonomiczne na całym świecie związane z konsekwencjami zerwanych łańcuchów dostaw po covidzie. W związku z tym konflikt z Brukselą nie jest nam potrzebny, ale też jego łagodzenie musi się odbywać w określonych ramach i o nich teraz dyskutujemy – mówił.

Rozmowy w Brukseli

W ubiegłym tygodniu w Brukseli odbyła się kolejna tura negocjacji w sprawie polskiego KPO. Z wiceszefową Komisji Europejskiej Verą Jourovą rozmawiał minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk. „Odbyliśmy konstruktywną dyskusję z polskim ministrem do spraw Unii Europejskiej Szymonem Szynkowskim vel Sękiem. Rozmawialiśmy o niezależności sądownictwa w Polsce, zwłaszcza w kontekście sądowych kamieni milowych w KPO” – napisała po spotkaniu w mediach społecznościowych. „To był krok w dobrym kierunku i nie mogę doczekać się kontynuacji dialogu. Kamienie milowe, na które zgodził się polski rząd, muszą zostać spełnione w całości. Jesteśmy gotowi wspierać polskie wysiłki, zmierzające do osiągnięcia tego celu” – oświadczyła Jourova.

Czytaj też:

Budowa CPK zagrożona? Horała i Müller komentują doniesienia „Wprost”Czytaj też:

Premier szuka oszczędności. Krzysztof Bosak: Jazda na gapę się skończyła