Mocne przemówienie Zełenskiego do liderów G-20. Prezydent dziękował „G-19”

Prezydent Wołodymyr Zełenski podczas szczytu G-20 na Bali przemówił do przywódców światowych mocarstw. Wskazał drogę do zakończenia wojny w Ukrainie i zaznaczył, że musi to odbyć się na „ukraiński sposób”.

W trakcie swojego wystąpienia przed liderami państw G-20 Wołodymyr Zełenski podkreślał, że czas na zatrzymanie „destrukcyjnej wojny” Rosji jest „właśnie teraz”. W zdalnym wystąpieniu prezydent Ukrainy podkreślał, że nie będzie „trzeciego Mińska”, odnosząc się do nieudanych porozumień, mających uprzednio zakończyć konflikt na terytorium jego kraju. – Nie warto proponować Ukrainie kompromisów z sumieniem, suwerennością, terytorium i niepodległością – podkreślał. Zełenski na G-20: Szanujemy zasady – Szanujemy zasady i jesteśmy słownymi ludźmi. Ukraina zawsze stała na czele wysiłków pokojowych, a świat to widział. Jeżeli Rosja mówi, że chce rzekomo zakończyć tę wojnę, niech dowiedzie tego działaniem – wzywał polityk. – Nie damy Rosji czasu na odbudowanie swoich sił, a później rozpoczęcie nowej serii terroru i globalnej destabilizacji – zapewniał Zełenski. Prezydent Ukrainy wyraził przekonanie, że Rosjanie złamaliby ustalenia pokojowe tuż po ich podpisaniu. Podczas swojego wystąpienia mówił, że istnieje „ukraińska formuła pokojowa”. – Jest zestaw rozwiązań, które mogą zostać zaimplementowane dla prawdziwej gwarancji pokoju – zapewniał, wymieniając w dziesięciu punktach najważniejsze kwestie: Bezpieczeństwo radiacyjne i nuklearne.

Bezpieczeństwo żywnościowe.

Bezpieczeństwo energetyczne.

Uwolnienie więźniów i deportowanych. Implementacja Karty ONZ i przywrócenie integralności terytorialnej Ukrainy oraz światowego porządku.

Wycofanie rosyjskich oddziałów i zaprzestanie wrogich działań.

Przywrócenie sprawiedliwości.

Przeciwdziałanie ekobójstwu (zbrodni przeciw środowisku).

Przeciwdziałanie eskalacji.

Uzgodnienie zakończenia wojny. Zełenski na G-20 podziękował G-19 Wołodymyr Zełenski wzywał także do zorganizowania międzynarodowej konferencji, mającej „scementować kluczowe elementy powojennej architektury bezpieczeństwa” i „zapobiec nawrotom rosyjskiej agresji”. – Kiedy anty-wojenne środki zostaną zaimplementowane, dokument potwierdzający zakończenie wojny powinien zostać podpisany przez strony – oświadczył. W trakcie swojego przemówienia prezydent Ukrainy podziękował za zdecydowany sprzeciw wobec nuklearnego szantażu. Zwrócił się wówczas do grupy „G-19”, czyli wszystkich obecnych, z wyłączeniem Rosji.





Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

Ten warunek kluczem do negocjacji z Rosją. „Mamy swój ideał ultimatum”Czytaj też:

Zełenski tonuje optymizm. „Tam jest po prostu piekło. Niezwykle brutalne bitwy”