Sondaż. Przewaga PiS wciąż maleje. Jak wyglądają zmiany rok do roku?

Najnowszy sondaż Ipsos pokazuje, że wybory parlamentarne zorganizowane w tę niedzielę nie byłyby idealnym scenariuszem dla Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście, PiS nadal uzyskałoby najlepszy wynik, jednak nie mogłoby zebrać większości wymaganej do utworzenia rządu. Obecnie partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na 32 proc. głosów i w konsekwencji 197 mandatów w Sejmie. W porównaniu z wrześniowym wydaniem tego samego sondażu, ugrupowanie straciło 1 pkt proc. poparcia.

Sondaż partyjny. Koalicja Obywatelska zyskuje

Drugie miejsce to z kolei Koalicja Obywatelska, która mogłaby uzbierać 27 proc. głosów i 142 mandaty w Sejmie. Ten wynik to wzrost o 1 proc. w stosunku do września. Trzecie byłoby ugrupowanie Szymona Hołowni Polska 2050, posiadające 12 proc. i zaliczające spadek poparcia o 1 pkt proc. Ta partia posiadałaby 59 miejsc w Sejmie.

Próg wyborczy przekroczyłaby także Lewica, posiadająca niezmiennie 9 proc. poparcia i 37 mandatów. Piąta byłaby Konfederacja z 6 proc. głosów (spadek o 1 pkt proc.), a szóste Polskie Stronnictwo Ludowe ze stałym wynikiem 5 proc. głosów. Jak podsumowali dziennikarze z OKO.press, opozycja uzyskałaby w ten weekend 250 mandatów i większość sejmową, a frekwencja wyniosłaby 68 proc.

Sondaż partyjny. Jak zmieniła się sytuacja przez ten rok?

W badaniu uwzględniono zmiany w stosunku rocznym. Przez ostatnich 12 miesięcy PiS straciło 3 pkt. proc. poparcia, a Koalicja Obywatelska zyskała 3 pkt. proc. Polska 2050 straciła w tym samym okresie 2 pkt. proc., Konfederacja 3 pkt proc., Lewica zyskała 2 pkt proc., a PSL wzmocniło się o 1 pkt proc.

