W Sejmie wrze po słowach Jarosława Kaczyńskiego. Politycy przygotowali transparenty

Katarzyna Kotula podczas swojego wystąpienia w Sejmie zwróciła się do Jarosława Kaczyńskiego. – Proszę wyjść i natychmiast przeprosić wszystkie kobiety w Polsce. Jeździ pan po Polsce i opowiada bzdury o tym, że kobiety piją i przez to rodzi się mniej dzieci. To przez pana rodzi się mniej dzieci, to przez pana rząd rodzi się mniej dzieci, przez rządy Prawa i Sprawiedliwości – mówiła posłanka Lewicy.

Katarzyna Kotula z transparentem wymierzonym w Jarosława Kaczyńskiego

– Kobiety w Polsce boją się, że będą musiały urodzić nieodwracalnie uszkodzone płody, bo boją się, że umrą w trakcie porodu, ale lekarze nie pomagają kobietom, bo boją się ministra Zbigniewa Ziobry i tak to się kręci – kontynuowała Kotula, która miała ze sobą mały transparent ze zdjęciem prezesa PiS i napisem: „Kłamco! Przeproś kobiety!”. Polityk zwróciła również uwagę Kaczyńskiemu, że jest najwyższa inflacja od 25 lat i największa drożyzna, a winę za to ponosi rząd Prawa i Sprawiedliwości.

Posłanka Lewicy zwróciła również uwagę, że „dziecko trzeba nakarmić, ubrać i wysłać do żłobka, a to wszystko kosztuje i nigdy w życiu nie kosztowało tak dużo, jak za rządów PiS”. Kotula zauważyła, że dziecko musi mieć też dach nad głową, a mieszkanie trzeba ogrzać i zapłacić ratę kredytu, która wzrosła dwukrotnie. – Niech pan ma odwagę wyjść i przeprosić wszystkie kobiety w Polsce. Natychmiast – podsumowała polityk.

Marlena Maląg odpowiedziała posłance Lewicy

Kotuli odpowiedziała minister rodziny i polityki społecznej, która zaapelowała o to, aby „przestać uprawiać demagogię”.– Rząd Prawa i Sprawiedliwości przez siedem lat prowadzi konsekwentną politykę prorodzinną. To dzięki naszym działaniom, prowadzeniu programu i rodzina 500 plus i dobry start i świadczenie matczyne, ale także rozwiązań, które przede wszystkim wspierają kobiety w tym trudnym roku – zaczęła.

Marlena Maląg wymieniała, że wprowadzono też dodatkowe wsparcie, jak rodzinny kapitał opiekuńczy, dofinansowanie opieki żłobkowej i przede wszystkim dobre wsparcie dla rodzin. Polityk PiS zarzuciła opozycji kłamstwo. – Dzięki programowi 500 plus zmieniła się sytuacja polskich rodzin. Dzisiaj bieda nie ma twarzy dziecka. Za rządu Donalda Tuska miała twarz Tuska – stwierdziła. Zarzuciła również przeciwnikom politycznym, że nie dbali o politykę prorodzinną.

Czytaj też:

Wpadka posłanki Lewicy. W tle ważny problemCzytaj też:

Światowe media piszą o słowach prezesa PiS. Wypowiedź dotarła do USA, Australii i Turcji