Ławrow skomentował 10-punktowy plan Zełenskiego. „Nierealistyczne warunki”

We wtorek 15 listopada na szczycie G-20 na Bali prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przedstawił 10 punktów koniecznych do zagwarantowania prawdziwego porozumienia pokojowego. Tego samego dnia odniósł się do nich minister spraw zagranicznych Rosji, Siergiej Ławrow.

– Szanujemy zasady i jesteśmy słownymi ludźmi. Ukraina zawsze stała na czele wysiłków pokojowych, a świat to widział. Jeżeli Rosja mówi, że chce rzekomo zakończyć tę wojnę, niech dowiedzie tego działaniem – mówił do liderów G-20 Zełenski. – Nie damy Rosji czasu na odbudowanie swoich sił, a później rozpoczęcie nowej serii terroru i globalnej destabilizacji – dodawał. Rozwiązania Zełenskiego zaprezentowane na G-20 – Jest zestaw rozwiązań, które mogą zostać zaimplementowane dla prawdziwej gwarancji pokoju – zapewniał prezydent Ukrainy, wymieniając w dziesięciu punktach najważniejsze kwestie: Bezpieczeństwo radiacyjne i nuklearne.

Bezpieczeństwo żywnościowe.

Bezpieczeństwo energetyczne.

Uwolnienie więźniów i deportowanych.

Implementacja Karty ONZ i przywrócenie integralności terytorialnej Ukrainy oraz światowego porządku.

Wycofanie rosyjskich oddziałów i zaprzestanie wrogich działań.

Przywrócenie sprawiedliwości.

Przeciwdziałanie ekobójstwu (zbrodni przeciw środowisku).

Przeciwdziałanie eskalacji.

Uzgodnienie zakończenia wojny. Siergiej Ławrow: Nierealistyczne warunki Ukrainy To właśnie do tych punktów odnosił się Siergiej Ławrow, komentując wystąpienie Zełenskiego. Rosyjski dyplomata nazwał je „nierealistycznymi warunkami”. Wyjawił dziennikarzom, że odbył rozmowy z przywódcami Francji i Niemiec, a tematem dyskusji była właśnie sprawa Ukrainy. Jego zdaniem Kijów przeciąga moment znalezienia pokojowego rozwiązania. Oskarżył ukraińskich polityków odrzucenie rosyjskich propozycji dialogu. Ławrow o eksporcie zboża Siergiej Ławrow podczas szczytu G-20 przekazał, że jego kraj wyeksportował 10,5 miliona ton zboża, z czego 60 proc., trafiło do Azji, a 40 proc. do Afryki. W ten sposób odpowiadał na jeden z problemów poruszanych podczas szczytu, a mianowicie możliwej klęski głodu w krajach rozwijających się. Ławrow wyraził nadzieję, że ograniczanie przez Zachód rosyjskiego eksportu zboża zostanie w najbliższym czasie zakończone.





Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

Jak Rosjanie próbują opóźnić przyjęcie Szwecji i Finlandii do NATO. Zamach, który wszystko komplikujeCzytaj też:

Prezydent FIFA wywołał burzę ws. wojny w Ukrainie. „Zróbcie to na czas trwania mundialu”