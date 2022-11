Stanisław Tyszka zmienił barwy partyjne. „To jedyne ugrupowanie, które zachowywało się przywozicie”

Stanisław Tyszka poinformował o odejściu z koła Kukiz'15-Demokracja Bezpośrednia 7 listopada. Polityk wszedł do Sejmu z list Kukiz'15 w 2015 r., a w ostatnich wyborach obronił mandat. Jednak od czasu zawiązania współpracy Kukiz'15 i PiS nie głosował tak jak Paweł Kukiz i pozostali dwaj członkowie koła. Często nie był też obecny na posiedzeniach Sejmu.

Tłumacząc decyzję o opuszczeniu szeregów Kukiz'15, Tyszka wskazał, że na decyzji zaważyło właśnie podpisanie umowy programowej z partią rządzącą. „Tym samym Paweł opowiedział się po stronie tej partii w wieloletniej wyniszczającej wojence polsko-polskiej. Nigdy tego nie zaakceptowałem” – wyjaśnił. Przyznał też, że „partia władzy składała mi liczne »intratne« propozycje, na czele z propozycją powrotu na stanowisko wicemarszałka Sejmu”, ale „podziękował”.

Stanisław Tyszka dołączył do KORWiN i Konfederacji

Doniesienia o tym, że Tyszka dołączy do Konfederacji pojawiały się już od dłuższego czasu. We wtorek były wicemarszałek Sejmu oraz lider partii KORWiN Sławomir Mentzen oficjalnie poinformowali o transferze na konferencji prasowej w Sejmie.

Tyszka podkreślał, że to, co tworzy Mentzen, dalej „nową nadzieję” dla ruchu wolnościowego. Przyznał też, że rozmawiał m.in. z PO i Polską 2050. – Uznaliśmy, że dobrze będzie dla Polski i ruchu wolnościowego jak połączymy siły – powiedział, tłumacząc swoje przejście do partii KORWiN, a jednocześnie wstąpienie do Konfederacji.

– Konfederacja jest jedynym ugrupowaniem w obecnej kadencji, które zachowywało się w kluczowych momentach po prostu przyzwoicie. Zarówno w momentach polityki pro-inflacyjnej, zarówno w momencie, kiedy władza w sposób drastyczny ograniczała prawa obywatelskie w okresie pandemii, jak i w okresie kryzysu uchodźczego. Bardzo się cieszę, że będę mógł współpracować z posłami, z którymi bardzo wiele mnie łączy na tym poziomie ideowym – powiedział Tyszka na konferencji Prasowej w Sejmie.

Mentzen: To jeden z kilku najbardziej wolnościowych posłów

Mentzen, pytany o kolejne transfery do klubu Konfederacji powiedział, że „należy być przygotowanym na absolutnie wszystko”. Z kolei w rozmowie z Interią lider KORWiN potwierdził, że rozmowy o dołączeniu Tyszki w szeregi partii trwały od wielu miesięcy. „To jeden z kilku najbardziej wolnościowych posłów, zarówno tej jak i poprzedniej kadencji. W naszych rankingach jest w połowie stawki Konfederacji, więc jest nawet bardziej wolnościowy niż połowa koła. To doktor nauk humanistycznych, prawnik. Dlatego myślę, że będzie dobrym wzmocnieniem: zarówno partii KORWiN jak i Konfederacji” – powiedział. Przekazał też, że Tyszka wystartuje w prawyborach w partii KORWiN.

