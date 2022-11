Tusk: Glapiński tak się zna na gospodarce jak Kaczyński na seksie

„Naprawdę wszystko wreszcie zrozumiałem, jak zobaczyłem to zdjęcie na jednym z portali”... – ironizuje Donald Tusk na opublikowanym we wtorek nagraniu. Następnie przewodniczący PO pokazuje na wyświetlaczu telefonu dwa artykuły. „U góry najwyższa inflacja od 26 lat, na dole Kaczyński o seksie” – mówi. – Wszyscy dobrze wiemy, że Glapiński tak się zna na gospodarce jak Kaczyński na seksie. I dlatego każdego dnia, jak wchodzicie do sklepu, widzicie takie ceny – stwierdza Tusk.

twitter

Kaczyński o kobietach „dających w szyję”

W ten sposób lider PO nawiązał do ostatnich wypowiedzi prezesa PiS. Kilka dni temu Jarosław Kaczyński postanowił wypowiedzieć się w kwestii macierzyństwa. Stwierdził, że skoro „młode kobiety piją tyle samo, co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie”. – Jak do 25. roku życia daje w szyję, no to... – mówił o młodych kobietach Kaczyński. Stwierdził też, że mężczyzna popada w alkoholizm po 20 latach pica, a kobiecie starczą „tylko dwa”. Teorie prezesa PiS wywołały burzę i były powszechnie krytykowane.

W ostatni weekend, na spotkaniu w Wadowicach, Kaczyński opowiadał, że przed wejściem rozmawiał z małżeństwem, które ma 16 dzieci. – Z jednej matki, żeby to było jasne – precyzował. – Ta pani to jest bohaterka i myślę, że powinna dostać Orła Białego. Niczego tak w Polsce nie potrzebujemy jak dzieci – dodał prezes PiS. I po chwili zaczął tłumaczyć się z tego, co powiedział w Ełku. – Kiedy powiedziałem, że młode dziewczęta piją tyle, co ich rówieśnicy, a organizm mężczyzny i organizm kobiety inaczej reaguje na alkohol (...) to naprawdę nie chciałem nikogo urazić. Chciałem powiedzieć tylko pewną prawdę o szkodliwym zjawisku – wyjaśniał prezes PiS. – Jestem głęboko za 100-procentowym równouprawnieniem kobiet i mężczyzn, we wszystkich dziedzinach życia. Ale to nie oznacza, że kobiety mają udawać mężczyzn, a mężczyźni kobiety – stwierdził.

„12-letnie dziewczynki ogłaszające się lesbijkami”

Kaczyński uderzył też znów w środowiska LGBT+ i mówił o „12-letnich dziewczynkach ogłaszających się lesbijkami”. – 12-letnie dziewczynki ogłaszają się lesbijkami. Ja dziś miałem okazje tu udzielić wywiadu trzem dziewczynkom, który będzie traktowany jako praca szkolna. Zapytałem się, ile mają lat, no właśnie 11, 12, Tak sobie pomyślałem, no to mają być te… już nie będę kończył. Co one w ogóle do tego mają. To jest szaleństwo i temu trzeba się przeciwstawić – nawoływał Kaczyński.

Czytaj też:

Sondaż. Przewaga PiS wciąż maleje. Jak wyglądają zmiany rok do roku?Czytaj też:

Przeciwnik Tuska dostał mikrofon. „Ja na pana patrzeć nie mogę”