Wybuch w Przewodowie. Donald Tusk zamieścił wymowny wpis

We wtorek dwie osoby zginęły w wyniku wybuchu, do którego doszło w miejscowości Przewodów w powiecie hrubieszowskim. Przyczyny zdarzenia pozostają na razie nieznane. Do wybuchu doszło na terenie suszarni zbóż, gdy na wagę wjechał ciągnik. – Otrzymaliśmy zgłoszenie o wybuchu na placu suszarni. Faktycznie po przyjeździe potwierdzamy, że coś takiego się stało – przekazał rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, starszy kapitan Marcin Lebiedowicz.

Po tym zdarzeniu wpis na Twitterze zamieścił lider PO. „W sytuacji zagrożenia, niezależnie od wewnętrznych sporów i różnic, wszyscy musimy być zjednoczeni i solidarni. W tej trudnej chwili będziemy razem” – napisał Donald Tusk.

Pilna narada ws. bezpieczeństwa

We wtorek premier Mateusz Morawiecki w trybie pilnym zwołał Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych.

– W związku z zaistniałą sytuacją kryzysową pan premier Mateusz Morawiecki w porozumieniu z panem prezydentem Andrzejem Dudą zarządzili zwołanie spotkania w BBN z członkami Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. Wszelkie informacje, które zostaną przedstawione na komitecie, zostaną przekazane, jeżeli to będzie możliwe, w jak najszybszym zakresie opinii publicznej. – Apeluję, by nie publikować niepotwierdzonych informacji – powiedział podczas krótkiego briefingu prasowego rzecznik rządu Piotr Mueller.

We wtorek w godzinach popołudniowych alarm przeciwlotniczy wybrzmiał w całej Ukrainie, z wyjątkiem Krymu. Rosja skierowała ataki skierowano na Kijów, obwód kijowski, Połtawę, Mikołajów, Dniepr i Czernihów. Według szefów obwodów systemy obrony powietrznej pracowałynad zestrzeleniem nadlatujących pocisków w Kijowie, Czernihowie, Winnicy i Połtawie.

