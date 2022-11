Eksplozja w Przewodowie. Jest pierwszy komentarz Pentagonu

– Jesteśmy świadomi doniesień prasowych, według których dwa rosyjskie pociski uderzyły w miejsce w Polsce w pobliżu granicy z Ukrainą. Mogę powiedzieć, że w tej chwili nie mamy żadnych informacji potwierdzających te doniesienia i badamy to dalej – powiedział rzecznik Pentagonu generał Patrick Ryder na konferencji prasowej. – Nie chcę spekulować, jeśli chodzi o nasze zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa i artykuł 5. Daliśmy jednak jasno do zrozumienia, że będziemy chronić każdy centymetr terytorium NATO – oświadczył.

Z kolei przedstawiciel Departamentu Stanu powiedział na konferencji prasowej, że Amerykanie współpracują z polskim rządem, by wyjaśnić, co się dokładnie wydarzyło, ale odmówił spekulowania. Dodał, że nie ma w tej chwili do przekazania żadnych konkretów.

AP: Rakiety spadły na terytorium Polski

Associated Press poinformowała, powołując się na wysokiego rangą funkcjonariusza amerykańskiego wywiadu, że na terytorium Polski spadły dwie rosyjskie rakiety. Agencja wskazała, że spadły one w suszarnię zboża w miejscowości Przewodów w województwie lubelskim, tuż przy granicy z Ukrainą. Zginęły dwie osoby.

O rakietach na terytorium Polski napisał też minister obrony Łotwy Artis Pabriks. „Zbrodniczy reżim rosyjski wystrzelił rakiety, które są wymierzone nie tylko w ukraińskich cywilów, ale także wylądowały na terytorium NATO w Polsce. Łotwa w pełni stoi po stronie polskich przyjaciół i potępia tę zbrodnię” — czytamy w jego wpisie na Twitterze.

Eksplozja w Przewodowie

Około godziny 15.40 policja otrzymała zgłoszenie o wybuchu, do którego doszło w miejscowości Przewodów koło Hrubieszowa. Do wybuchu doszło na terenie suszarni zbóż, gdy na wagę wjechał ciągnik. – Otrzymaliśmy zgłoszenie o wybuchu na placu suszarni. Faktycznie po przyjeździe potwierdzamy, że coś takiego się stało – przekazał rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, starszy kapitan Marcin Lebiedowicz.

Pilna narada w BBN i posiedzenie rządu

Około godziny 18 rzecznik rządu poinformował, że premier zwołał w trybie pilnym Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych. Przed wejściem do siedziby BBN Piotr Muller przekazał, że spotkanie zwołano w „w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową” i zaapelował, by „nie publikować niepotwierdzonych informacji”. Nie ujawnił jednak, co jest przedmiotem spotkania. Na godzinę 21 zwołano też specjalne posiedzenie rady ministrów.

