Muller o „ewentualnym uruchomieniu artykułu 4 NATO”. Wyjaśniamy, co to oznacza

We wtorek po południu w miejscowości Przewodów na terenie powiatu hrubieszowskiego doszło do eksplozji samochodu, wskutek czego zginęło dwóch obywateli Polski. W związku z tym Mateusz Morawiecki zwołał w trybie pilnym posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych. Na zorganizowanej wieczorem konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Muller poinformował, jakie kroki zostaną podjęte. Mówił m.in. o ewentualnym uruchomieniu art. 4. NATO.

– Na terenie powiatu hrubieszowskiego doszło do eksplozji. Polskie służby wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Będą pracować całą noc. W związku z sytuacją zdecydowano o podwyższeniu gotowości niektórych jednostek wojskowych. Jednocześnie zdecydowaliśmy, aby podjąć weryfikację, czy są przesłanki, aby uruchomić art. 4. NATO – powiedział Piotr Muller.

Art. 4. NATO. Czym jest?

W dyskusjach, które toczą się w związku z rosyjską agresją na Ukrainę często pojawia się temat art. 5. NATO, który mówi, że atak na choćby jedno z państw sojuszu będzie traktowany jak agresja na wszystkie. Mniej mówi się natomiast o art. 4. NATO, który był już w przeszłości wykorzystywany. Jego treść brzmi następująco: „Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństw którejkolwiek ze Stron”.

Art. 4. NATO umożliwia przeprowadzenie konsultacji na poziomie międzynarodowym, w której uczestniczą przywódcy państw członkowskich lub szefowie ds. bezpieczeństwa (odpowiednik polskiego Ministra Obrony Narodowej). Wdrożenie w życie artykułu nie musi jednak oznaczać agresji na konkretne państwo.

– Przesłanki przywołania art. 4 są takie, że nie ma bezpośredniej napaści, ale są poważne zagrożenia naruszenia integralności terytorialnej stron, ich niezależności politycznej lub bezpieczeństwa państwa. Można teoretycznie uznać, że jest zagrożone bezpieczeństwo państwa ze względu na zorganizowanie przez inne państwo naruszeń naszej granicy – wyjaśniał w rozmowie z Wirtualną Polską prof. Artur Nowak-Far, były podsekretarz stanu w MSZ.

Wybuch w miejscowości Przewodów

We wtorek 15 listopada około godziny 15:40 policja otrzymała zgłoszenie o wybuchu, do którego doszło w miejscowości Przewodów w powiecie hrubieszowskim. Do wybuchu doszło na terenie suszarni zbóż, gdy na wagę wjechał ciągnik. – Otrzymaliśmy zgłoszenie o wybuchu na placu suszarni. Faktycznie po przyjeździe potwierdzamy, że coś takiego się stało – przekazał rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, starszy kapitan Marcin Lebiedowicz. W wyniku wybuchu zginęły dwie osoby.

