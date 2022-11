Pilna narada u prezydenta. Andrzej Duda zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego

„Pan Prezydent Andrzej Duda zdecydował o zwołaniu jutro Rady Bezpieczeństwa Narodowego na g. 12.00” – poinformował na Twitterze Paweł Szrot.

Zgodnie z konstytucją Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest organem doradczym prezydenta w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. W jej posiedzeniach biorą udział premier, najważniejsi ministrowie, marszałkowie Sejmu i Senatu, a także przedstawiciele klubów i kół parlamentarnych.

Wybuch w Przewodowie. Komunikat rządu

We wtorek po godzinie 22 na specjalnym briefingu po posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych rzecznik rządu Piotr Muller i szef BBN Jacek Siewiera przekazali pierwszy komunikat w sprawie wybuchu w Przewodowie, w którym zginęły dwie osoby. – Na terenie powiatu hrubieszowskiego doszło do eksplozji. Polskie służby wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Będą pracować całą noc. W związku z sytuacją zdecydowano o podwyższeniu gotowości niektórych jednostek wojskowych. Jednocześnie zdecydowaliśmy, aby podjąć weryfikację, czy są przesłanki, aby uruchomić art 4. NATO – przekazał Muller.

Andrzej Duda rozmawiał z Joe Bidenem

Z kolei Siewiera przekazał, że „w związku z poważną sytuacją, z jaką mamy do czynienia” prezydent Andrzej Duda rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO. – Weryfikujemy przesłanki do wykorzystania artykułu 4 Paktu Północnoatlantyckiego, czyli konsultacji wszystkich członków NATO dotyczących właściwej odpowiedzi – powiedział. – Jesteśmy w kontakcie z kluczowymi sojusznikami, spodziewamy się rozmów ze stroną amerykańską. Jesteśmy w bardzo intensywnym kontakcie z kluczowymi sojusznikami. Ja jestem w kontakcie z doradcą ds. bezpieczeństwa USA, mieliśmy kilka rozmów – zapewnił.

Chwilę po zakończeniu briefingu, o godz. 22.30 Pałac Prezydencki przekazał, że doszło też już do rozmowy telefonicznej Andrzeja Dudy z prezydentem USA Joe Bidenem. Z kolei MON poinformował, że minister obrony Mariusz Błaszczak jeszcze dziś będzie pilnie rozmawiał z sekretarzem obrony USA Lloydem Austinem.

Amerykanie nie potwierdzają na tym etapie doniesień agencji Associated Press, która podała, powołując się na wysokiego rangą funkcjonariusza amerykańskiego wywiadu, że na terytorium Polski spadły dwie rosyjskie rakiety.

