Zabawna wpadka australijskiej telewizji. Pomylili Mateusza Morawieckiego ze znanym sportowcem

We wtorek w Przewodowie w województwie lubelskim, tuż przy granicy z Ukrainą, na suszarnię zboża spadła rakieta produkcji radzieckiej. W wybuchu zginęło dwóch obywateli Polski. Na miejscu pracują służby, które zbierają dowody i ustalają przebieg zdarzenia.

Rakieta spadła w Przewodowie. Morawiecki i Duda zabrali głos

Premier Mateusz Morawiecki i prezydent Andrzej Duda poinformowali, że na terytorium Polski spadła rakieta prawdopodobnie wystrzelona przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. Prezydent Andrzej Duda przekazał, że eksplodowało prawdopodobnie paliwo, nie cały pocisk. – Nic nie wskazuje na to, że był to intencjonalny atak na Polskę. To co się stało w Przewodowie nie było działaniem intencjonalnym, nie była to rakieta wymierzona w Polskę – oświadczył Duda.

Z kolei w czasie wystąpienia w Sejmie szef rządu powiedział, że nie „nie możemy wykluczyć, że ostrzał infrastruktury ukraińskiej tuż przy granicy z Polską to również zamierzona prowokacja robiona z nadzieją, że właśnie do takich sytuacji może dochodzić”.

Wpadka australijskiej telewizji

Wydarzenia z Przewodowa obiegły świat i trafiły na czołówki mediów w wielu państwach. O wybuchu informowała także australijska telewizja ABC News. Prowadząca program zaliczyła przy tej okazji zabawną wpadkę. Dziennikarka pomyliła premiera polskiego rządu Mateusza Morawieckiego ze znanym żeglarzem i olimpijczykiem Mateuszem Kusznierewiczem. Nagranie poniosło się po Twitterze.

Zareagował na nie też sam Kusznierewicz. „W Australii mieszkałem przez półtora roku, przed Igrzyskami Olimpijskimi w 2000 roku, więc jest mi niezmiernie miło, że po 22 latach tamtejsze media pamiętają o mnie i poprawnie wymawiają moje nazwisko, które nie należy do najłatwiejszych” – skomentował dla serwisu naTemat.pl sportowiec.

Kim jest Mateusz Kusznierewicz?

Mateusz Kusznierewicz jest dwukrotnym medalistą olimpijskim, dwukrotnym indywidualnym mistrzem świata w klasie Finn oraz w klasie Star, pięciokrotnym indywidualnym mistrzem Europy, a także wielokrotnym zdobywcą mistrzostw Polski. Złoty medal olimpijski wywalczył w Atlancie w 1996 r., a brązowy w Atenach w 2004 r. W czasie igrzysk olimpijskich w Sydney w 2000 r. zdobył czwarte miejsce.

