Wniosek o odwołanie Ziobry. Kempa: Potężnych ludzi z rządu się nie usuwa

– W każdej ekipie rządzącej są dyskusje, wymiany zdań, ale istotne jest meritum. Takich potężnych ludzi z rządu się nie usuwa. To po prostu niemożliwe. Mam nadzieję, że opozycja pójdzie po rozum do głowy – mówi w rozmowie z „Wprost”, europosłanka Beata Kempa, wiceprezes Solidarnej Polski, odnosząc się do wniosku o odwołanie Zbigniewa Ziobry z zajmowanej funkcji. Pod wnioskiem podpisali się szefowie klubów: KO, Lewicy oraz szefowa koła Polska2050. Wniosek popiera też PSL.

Agnieszka Szczepańska, „Wprost”: W wyniku eksplozji w Przewodowie zginęły dwie osoby. Jeśli chodzi o wstępne ustalenia dotyczące tragedii, Zachód jest pewien, że przyczyną eksplozji najprawdopodobniej była ukraińska rakieta obrony przeciwlotniczej. Co innego twierdzą ukraińskie władze, które – mimo opinii swoich sojuszników – uważają, że pocisk był rosyjski. Beata Kempa: To sytuacja wymagająca wyjaśnienia. Poczekajmy na wyniki śledztwa. Bezspornym jest jednak fakt, że to Rosja jest agresorem i ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wojny. W tle jest atak na infrastrukturę energetyczną Ukrainy, dlatego trudno wyrokować, co może się jeszcze wydarzyć. Przede wszystkim musimy zachować maksymalny spokój. Graniczymy z krajem, w którym toczy się brutalna wojna. To czas dość niespokojny także wewnątrz Solidarnej Polski. Opozycja chce odwołać Zbigniewa Ziobrę. Mam nadzieję, że pójdą po rozum do głowy, bo bezpieczeństwo Polski jest teraz najważniejsze, nie czas na awantury i polityczne zapędy. Z przykrością obserwuję, jak opozycja chce „zlikwidować” polityka, który jest zwolennikiem suwerenności kraju, w tym niezależności energetycznej Polski. Trzeba zadać sobie pytanie, komu na tym zależy? Z pewnością najbardziej ucieszyłyby się środowisko przestępcze. I polityczne. Do sympatyków ministra sprawiedliwości nie należy na przykład premier Mateusz Morawiecki. W każdej ekipie rządzącej są dyskusje, wymiany zdań, ale istotne jest meritum. Takich potężnych ludzi z rządu się nie usuwa. To po prostu niemożliwe. Skuteczna walka z mafiami VAT-owskimi, lichwą, z przestępcami w białych kołnierzykach, przeciwdziałanie przemocy domowej, zmiany w regulacjach o wpisach hipotek w księgach wieczystych, a wszystko to w warunkach trudności, jakie piętrzy w sprawie reform Unia Europejska. Nie pozwala resortowi sprawiedliwości przeprowadzić zmian, które są absolutnie konieczne dla poprawy poczucia sprawiedliwości Polaków. Rękę za odwołaniem ministra Zbigniewa Ziobry podniesie ten, kto chce destabilizacji i rozkwitu przestępczości.