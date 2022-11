Beata Szydło z nową funkcją w PE. „Duży sukces polskiej reprezentacji”

Beata Szydło poinformowała za pośrednictwem Twittera, że będzie sprawować nową funkcję w Parlamencie Europejskim. Była szefowa polskiego rządu została wybrana wiceprzewodniczącą Komisji Specjalnej INGE, której zadaniem jest zwalczanie dezinformacji oraz obcych ingerencji w procesy demokratyczne w UE. Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości podkreśliła, że w obecnej sytuacji jest to niezwykle ważny organ UE.

Z kolei Ryszard Czarnecki zwrócił uwagę na fakt, że Beata Szydło została wybrana przez aklamację. – To duży sukces polskiej reprezentacji w europarlamencie i duży sukces PiS, ponieważ komisja ta zajmuje się w dużej mierze badaniem ingerencji Rosji i nie tylko w wybory w państwach członkowskich UE – tłumaczył eurodeputowany. – Obecność w specjalnej komisji daje nam możliwość wpływania na to, co dzieje się w materii walki z dezinformacją – dodawał.

Parlament Europejski. Czym zajmuj się komiscja INGE?

Komisja Parlamentu Europejskiego ds. zagranicznej ingerencji we wszystkie procesy demokratyczne w Unii Europejskiej INGE kontynuuje pracę swojej poprzedniczki o tej samej nazwie, która zakończyła działalność 23 marca. Do jej głównych zadań należy m.in. weryfikacja istniejącego i planowanego prawodawstwa UE w szeregu obszarów pod kątem luk prawnych, które państwa trzecie mogłyby wykorzystać we wrogich celach. Przed końcem kadencji, która trwa przez cały rok, komisja musi przygotować specjalne sprawozdanie ze swoich prac.

