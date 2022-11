PE ma uznać Rosję za kraj sponsorujący terroryzm. „Będzie odniesienie do Przewodowa”

Jeszcze w środę 16 listopada w Parlamencie Europejskim było pięć projektów rezolucji o uznaniu Rosji za państwo sponsorujące terroryzm złożonych przez różne grupy polityczne. Jak jednak poinformował były premier Litwy, europoseł Andrius Kubilius z Europejskiej Partii Ludowej, w czwartek udało się osiągnąć porozumienie w sprawie jednego tekstu.

PE uzna Rosję za sponsora terroryzmu? „Po 4 godzinach osiągnięto porozumienie”

„ Po 4 godzinach negocjacji między grupami politycznymi PE osiągnięto porozumienie w sprawie tekstu. Główna linia to: Parlament Europejski (…) uznaje Rosję za państwowego sponsora terroryzmu i za państwo stosujące środki terroryzmu ” – napisał Kubilius na Twitterze w czwartek późnym popołudniem.

Sama rezolucja ma wzywać unijne instytucje i państwa do stworzenia ram prawnych, które pozwolą uznać niektóre kraje za „sponsorów terroryzmu”. Na taką listę ma zostać wpisana Rosja. Rezolucja ma też wezwać do międzynarodowej izolacji Rosji.

Rezolucja ma być głosowana na sesji europarlamentu w Strasburgu 23 listopada.

„Będzie odniesienie do Przewodowa”

O sprawie, jeszcze przed oświadczeniem Kubiliusa informowała reporterka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon. Z jej rozmowy z eurodeputowaną PiS Anną Fotygą wynika, że w tekście rezolucji będzie również odniesienie do eksplozji w Przewodowie, która ma być jednym z argumentów podjęcia rezolucji.

– Będzie odniesienie do Przewodowa – potwierdziła europosłanka PiS w rozmowie z dziennikarką RMF FM. – Zapis jest ogólny i na pewno się utrzyma. Będzie on wskazywał na winę rosyjską niezależnie od źródła, gdyż zmasowane ataki spowodowały ten wybuch – podkreśliła.

Fotyga poinformowała, że to europosłowie PiS są inicjatorem rezolucji. – To wyszło od nas. Ale prawdę powiedziawszy, od początku mieliśmy poparcie grupy posłów ponad podziałami i dlatego to jest sukces – oceniła Fotyga.

– Od początku bardzo wspieraliśmy tę rezolucję – mówi z kolei RMF Andrzej Halicki, szef grupy PO-PSL w Europejskiej Partii Ludowej.

