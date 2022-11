Najnowszy sondaż przynosi zmiany. Doszło do przetasowań w pierwszej trójce

Według sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na zlecenie Onetu chęć głosowania na Prawo i Sprawiedliwość wraz z koalicjantami deklaruje 33,8 proc respondentów. Notowania Zjednoczonej Prawicy poprawiły się w porównaniu do poprzedniego badania, zrealizowanego w październiku, o 1,1 punktu procentowego.

Lewica wyprzedziła Polskę 2050

Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 27,6 proc. Sojusz Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Zielonych i Inicjatywy Polskiej zyskał w stosunku do poprzedniego sondażu o 0,2 pkt. proc. Onet zaznacza, że różnica między PiS i KO wynosi w tej chwili 6,2 pkt. proc.

Na trzecie miejsce wskoczyła Lewica, którą obecnie popiera 10,1 proc. respondentów. Notowania Nowej Lewicy i Partii Razem poprawiły się o 1,7 pkt. proc. Tym samym partie te wyprzedziły Polskę 2050. Chęć oddania głosu na ugrupowanie Szymona Hołowni deklaruje w tej chwili 9,6 proc. respondentów, o 1,7 pkt. proc. mniej niż w październikowym badaniu.

Konfederacja nie weszłaby do Sejmu

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się teraz to do Sejmu weszłoby jeszcze Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem na poziomie 6,6 proc. Od poprzedniego badania ludowcy zyskali 1 pkt proc. Natomiast pod progiem wyborczym uplasowała się Konfederacja, na którą chce zagłosować 4,3 proc. respondentów. Korwiniści, narodowcy i środowisko Grzegorza Brauna straciło 1,3 pkt. proc. w porównaniu do października.

W ostatnich tygodniach zmalała też liczba wyborców niezdecydowanych – z 9 proc. do 8 proc. Deklarowana frekwencja wynosi w listopadzie 58,4 proc.

Sondaż został przeprowadzony przez IBRiS w dniach 14-15 listopada 2022 roku na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób metodą CATI.

