Wzrost notowań PiS, zaskakujący wynik Konfederacji. Nowy sondaż

Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, to według sondażu Social Changes dla portalu wPolityce.pl, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość w wynikiem 38 proc. Notowania partii rządzącej wraz z koalicjantami wzrosły o 3 punkty procentowe w stosunku do badania sprzed tygodnia.

Konfederacja wskoczyła na podium

Drugie miejsce zajęłaby Koalicja Obywatelska. Chęć głosowania na sojusz Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Zielonych i Inicjatywy Polskiej deklaruje 28 proc. respondentów, czyli o 1 pkt. proc. mniej niż poprzednio. Z kolei trzecie miejsce zajmuje Konfederacja, jednak od PiS i KO dzieli ją przepaść. Na korwinistów, narodowców i środowisko Grzegorza Brauna chce zagłosować 9 proc. uczestników badania (wzrost o 1 pkt proc.).

Na czwartym miejscu uplasowała się Polska 2050 z poparciem na poziomie 8 proc. (spadek o 2 pkt. proc.), a na piątym Lewica, popierana przez 7 proc. respondentów (spadek o 1 pkt proc.). Do Sejmu weszłoby jeszcze Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 6 proc. (wzrost o 2 pkt. proc.). Pod progiem wyborczym znalazły się Kukiz'15 (2 proc.) i Porozumienie (1 proc.). W badaniu nie uwzględniono niezdecydowanych.

Sondaż Social Changes został przeprowadzony w dniach od 11 do 14 listopada, czyli przed incydentem w Przewodowie, metodą CAWI (na panelu internetowym) na próbie 1075 osób.

Najnowszy sondaż IBRIS

Również w piątek ukazał się nowy sondaż IBRiS na zlecenie Onetu. Chęć głosowania na PiS wraz z koalicjantami deklaruje w nim 33,8 proc respondentów. Notowania Zjednoczonej Prawicy poprawiły się w porównaniu do poprzedniego badania, zrealizowanego w październiku, o 1,1 pkt. proc. Na drugim miejscu uplasowała się KO z poparciem na poziomie 27,6 proc. (wzrost o 0,2 pkt. proc.). Podium zamyka Lewica z wynikiem 10,1 proc. (wzrost o 1,7 proc.), która wypchnęła z niego Polskę 2050. Chęć oddania głosu na ugrupowanie Szymona Hołowni deklaruje w tej chwili 9,6 proc. respondentów, o 1,7 pkt. proc. mniej niż w październikowym badaniu.

W Sejmie znalazłoby się jeszcze PSL (6,6 proc.), a Konfederacja spadła pod prób wyborczy (4,3 proc.). Badanie przeprowadzono w dniach 14-15 listopada na próbie 1,1 tys. osób metodą CATI.

