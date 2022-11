„Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet”. Kopacz żartuje: Myślałam, że to o PiS

Była premier Ewa Kopacz stwierdziła, że liderzy Prawa i Sprawiedliwości podczas trwającego objazdu Polski, „przy każdej okazji, gdy skierowane są na nich światła kamer, obrażają polskie kobiety”. Jej zdaniem rząd nie pomaga, w kwestii dzietności, „bo nie chce pomagać”. – Ostatnio zobaczyłam w księgarni książkę „Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet”. Myślę sobie: o, ktoś popełnił monografię na temat partii PiS. Ale doszłam do wniosku, że to kryminał i to nie może być o PiS-ie. Gdyby to było o PiS-ie, to byłoby inaczej: „Mężczyźni, którzy nienawidzą wszystkich” – mówiła polityk PO.

Kopacz: Apeluję do wszystkich Polek i Polaków

Przedstawicielka opozycyjnej partii stwierdziła, że wspólnie z koleżankami i kolegami postanowiła wyręczyć rządzących i zająć się tematem finansowania zabiegów in vitro. – Będziemy zbierać podpisy. Apeluję do wszystkich Polek i Polaków – jeśli spotkacie wolontariusza, złóżcie podpis bez wahania. My stoimy tam, gdzie nowe życie. Oni tam, gdzie ideologia zabija radość, szczęście i równość w rodzicielstwie – podkreślał.

Tusk mówi o tragedii demograficznej

Donald Tusk zgodził się z Ewą Kopacz i zwrócił uwagę na słowa ze strategii premiera Mateusza Morawieckiego, mówiące o dążeniu do zmniejszenia odsetka porodów odbieranych poprzez cesarskie cięcie. – Można by pomyśleć, że to neutralne zdanie, ale dobrze wiemy, co za takimi zdaniami kryje się jako praktyka. Ta władza pokazuje każdego dnia, że kiedy mówi o wyzwaniach demokratycznych, promocji rodziny, to za tą fasadą kryją się konkretne decyzje lub ich brak, które doprowadziły do tragedii demograficznej – mówił były premier.

Tusk: Czas najwyższy aby talibowie znad Wisły zostawili prawa polskich kobiet

Tusk podał dane, według których w ciągu ostatnich 12 miesięcy zmarło o 170 tys. więcej Polek i Polaków niż się urodziło. – To najtragiczniejsza statystyka od II wojny światowej – zwrócił uwagę. Jego zdaniem władza funduje nam „przymus, kontrolę, pogardę, czasami przemoc wobec polskich kobiet”. – Czas najwyższy aby talibowie znad Wisły zostawili prawa polskich kobiet, bo oni naprawdę nie mają żadnych kompetencji i kwalifikacji moralnych, by zajmować się polskimi rodzinami – podsumował.

Czytaj też:

Przeciwnik Tuska dostał mikrofon. „Ja na pana patrzeć nie mogę”Czytaj też:

Tusk i kobiety. Od miłości do nienawiści i z powrotem. Nagroda na zachętę?