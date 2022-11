Kuriozalne słowa w rosyjskiej telewizji. Ukraińcy mają zamarzać, żeby… ochronić ich przed Zachodem

Doradca ukraińskiego MSW Anton Heraszczenko zamieścił na swoim Twitterze fragment, emitowanego w pierwszym kanale państwowej rosyjskiej telewizji Rossija 1, propagandowego programu „Wieczór” prowadzonego przez Władimira Sołowjowa.

Popis rosyjskiej propagandy: Uratujemy was od zagłady. Możecie zamarznąć, ale sami tego chcieliście

W danym fragmencie były ambasador w Rosji tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej, pochodzący z Ługańska polityk Rodion Mirosznik przekonuje prorosyjskiego ukraińskiego politologa Wasyla Wakarowa, że Ukraina sama prosiła się o to, żeby zamarznąć. To oczywiście odniesienie do zmasowanych rosyjskich ataków rakietowych wymierzonych przede wszystkim w system energetyczny, które od kilku dni uderzają w cele w Ukrainie.

– Nie możemy iść na wojnę z zachodnią gospodarką, możemy tylko odciąć dostawy surowców. Możemy je odciąć, aby nic nigdzie nie było transportowane, a tym samym was ocalić – mówi Mirosznik do Wakarowa. – Uratujemy was od zagłady. Tak, możecie zamarznąć. Chcieliście tego, prosiliście o to. Doszliście do momentu, w którym Ukraina jest automatycznie pozbawiona dostaw energii i wody i zostanie pozbawiona dostaw przez szlaki komunikacyjne – dodaje.

Obaj mężczyźni są stałymi gośćmi w propagandowym programie Sołowjowa.

Nagranie w swoim wpisie skomentował Heraszczenko.

– „Ocalimy was przed Zachodem naszymi atakami rakietowymi! Tak, zamarzniecie, ale to wy tego chcieliście!” – kpi doradca ukraińskiego MSW.– Będzie mnóstwo materiału badawczego dla psychiatrów i psychologów... wsadzeniu tych ludzi z rosyjskiej telewizji do więzień – stwierdza.

Ukraina bez prądu po atakach Rosjan. „Połowa systemu nie działa”

W piątek premier Ukrainy Denys Szmyhal spotkał się z wiceszefem KE Valdisem Dombrovskisem. Szef ukraińskiego rządu informował unijnego polityka o sytuacji w sektorze energetycznym. Przekazał, że niemal połowa systemu energetycznego Ukrainy została wyłączona z użycia.

To efekt ostatnich zmasowanych ostrzałów, w których Rosjanie obrali za cel przede wszystkim ukraińską infrastrukturę krytyczną. Ataki te sprawiają, że w całej Ukrainie coraz dotkliwsze są przerwy w dostawach prądu, wody i ogrzewania, a temperatury spadły już poniżej zera. W wielu miejscach kraju pojawił się pierwszy śnieg. Sytuacja jest coraz trudniejsza nie tylko na wschodzie, ale także na zachodzie Ukrainy.

