Co z wyjazdem Andrzeja Dudy do Kataru? Nieoficjalne doniesienia

Reprezentanci Polski już w czwartek wylądowali w stolicy Kataru – Dosze. Następnie zakwaterowali się w luksusowym hotelu i rozpoczęli przygotowania do pierwszego występu podczas mundialu. Ten będzie miał miejsce we wtorek 22 listopada, kiedy to Biało-Czerwoni zmierzą się z reprezentacją Meksyku.

Nieoficjalnie: Andrzej Duda nie poleci na mundial do Kataru

Prezydent Andrzej Duda jest znany z tego, że lubi osobiście wspierać reprezentantów Polski podczas ważnych imprez sportowych. Mimo rygorystycznych zasad kibicował Biało-Czerwonym podczas igrzysk olimpijskich w Tokio. W tym roku pojawił się na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle, gdzie był świadkiem zwycięstwa Dawida Kubackiego w zawodach Pucharu Świata.

Jak nieoficjalnie informuje Radio Zet, prezydenta może jednak zabraknąć podczas zmagań w Katarze. Powodem nieobecności prezydenta na ważnej imprezie piłkarskiej ma być napięta sytuacja związana z wojną w Ukrainie i niedawnym wybuchem w Przewodowie.

– Chodzi o napiętą sytuację w kraju po eksplozji rakiety w Przewodowie i trwającą wojną na Ukrainie. W obliczu tych wydarzeń prezydent chce do minimum ograniczyć wyjazdy zagraniczne, które zmuszałyby go do opuszczenia terytorium RP na dłużej – miał powiedzieć w rozmowie z rozgłośnią jeden z prezydenckich ministrów.

Mundial w Katarze 2022. terminarz reprezentacji Polski

Jak już wspomnieliśmy, Polacy udział w mistrzostwach świata w piłce nożnej rozpoczną we wtorek 22 listopada. O godzinie 17 czasu polskiego zabrzmi pierwszy gwizdek meczu z Meksykiem.

W sobotę 26 listopada rywalami podopiecznych Michniewicza będą piłkarze ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To spotkanie ma rozpocząć się o godzinie 14 czasu polskiego. Na zakończenie rywalizacji grupowej naprzeciw Biało-Czerwonych staną Argentyńczycy. To spotkanie odbędzie się w środę 30 listopada o godzinie 20 czasu polskiego.

