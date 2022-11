Kaczyński w „Amoku”. Mówi, pod czyim butem może być Polska

W niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński spotkał się z mieszkańcami Gliwic. Spotkanie rozpoczęło się o 13:00 w kinie „Amok”. Prezes PiS mówił m.in. o funduszu śląskim. – Pierwsze kroki są czynione. W Jaworznie jest strefa wydzielona na inwestycję przemysłową, plan budowy samochodów elektrycznych.I są budowane mechanizmy finansowe, które mają to umożliwić – zaczął. – A jeżeli uzyskalibyśmy reparacje niemieckie… To wcale nie jest niemożliwe, choć na pewno trudne. Musicie państwo zdawać sobie sprawę, to na pewno pomoże.To jeden z naszych celów. Oczywiście wszystkie nasze plany tego nie uwzględniają. To element trudny, niepewny. Niemcy nie mogą udawać mocarstwa moralnego i nie zapłacić Polsce umiarkowanej ceny tego, co nam wyrządzili. To oczywista prawda – powiedział.

Jarosław Kaczyński w zawoalowany sposób ostrzegł też przed tym, co stanie się, jeśli opozycja przejmie władzę.

– Musimy liczyć na własny dynamizm, własne siły. Nie możemy doprowadzić do tego, by w Polsce rządzili ci, którzy w piłkę grają w gabinetach rządowych. Ci, którzy są i niedojrzali i nie wiadomo z kim powiązani. Jednocześnie jawnie mówią, że zlikwidują w Polsce demokrację. O praworządności z jednej strony mówią jako o swoim celu i skarżą się na jej łamanie. Z drugiej strony zapowiadają rzeczy, które są po prostu rozdeptywaniem jakiejkolwiek praworządności –oceniał.

Prezes PiS: Pod butem źle się żyje

– Wreszcie dla tych, którzy są gotowi w swoim interesie oddać Polskę pod nowy but. Byliśmy pod rosyjskim, sowieckim. Teraz według tego planu mamy być pod niemieckim. Pod butem się źle żyje, proszę państwa –zwrócił się do słuchaczy.

Prezes PiS dodał, że jego partia oferuje Śląskowi „szybką drogę do życia zasobnego i godnego”.

– Mamy kryzys, wojnę – przyznał. Jest potrzebne wzmożenie naszych wysiłków, przekonywanie ludzi w bezpośrednich kontaktach – zachęcał.

