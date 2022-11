Jarosław Kaczyński szkodzi PiS swoimi wypowiedziami? Sprawa nie jest oczywista

W ostatni weekend Jarosław Kaczyński znów wyruszył w trasę po Polsce. Odwiedził między innymi Katowice, Kędzierzyn-Koźle, Gliwice i Jastrzębie Zdrój. W czasie spotkań Jarosława Kaczyńskiego z sympatykami PiS pada wiele słów, które budzą kontrowersje.

Seria głośnych wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego

Lider partii rządzącej regularnie na wielu spotkaniach wypowiadał się o osobach transpłciowych. Ostatnio głośnym echem odbiła się wypowiedź o „dawaniu w szyję” przez młode kobiety, „12-letnich dziewczynkach, które ogłaszają się lesbijkami”, czy wcześniej o „ludziach, którzy byli tak biedni, że zbierali po lasach kartofle zasadzone dla dzików przez leśników”.

SW Research na zlecenie „Rzeczpospolitej” zapytał respondentów, jak ich zdaniem spotkania Kaczyńskiego z wyborcami wpływają na poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. Według 15,5 proc. badanych zwiększa to notowania dla partii rządzącej. Z kolei 44,8 proc. jest przeciwnego zdania. 17,7 proc. uczestników badania uważa, że nie mają one wpływu na poparcie dla PiS. Aż 22 proc. pytanych nie miało zdania w tej sprawie.

Notowania PiS wyraźnie w górę. Sondaż wyborczy

Wygląda jednak na to, że głośne wypowiedzi prezesa PiS nie szkodzą partii rządzącej. Według najnowszego sondażu CBOS PiS wraz z koalicjantami może liczyć na 34 proc. poparcia. Notowania obozu rządzącego poprawiły się w stosunku do poprzedniego badania o 4 punkty procentowe. To najlepszy wynik od maja, gdy na PiS i Solidarną Polskę chciało zagłosować 36 proc. respondentów.

Wzrosło także poparcie dla zajmującej drugie miejsce Koalicji Obywatelskiej. Sojusz Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej i Zielonych popiera obecnie 20 proc. badanych, o 2 pkt. proc. więcej niż przed miesiącem. Na trzecim miejscu plasuje się Polska 2050, na którą chce zagłosować 10 proc. Ugrupowanie Szymona Hołowni także zanotowano wzrost poparcia – o 1 pkt proc. Do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja z poparciem na poziomie 6 proc. (wzrost o 1 pkt proc.). Pod progiem plasują się Lewica z 4 proc. poparcia (spadek o 2 pkt. proc.) i Polskie Stronnictwo Ludowe, na które chęć głosowania wyraża 3 proc. Niezdecydowanych jest aż 19 proc. respondentów.

Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 7-17 listopada 2022 r. na próbie 1038 dorosłych Polaków, metodą mieszaną.

