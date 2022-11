Ten warunek kluczem do rozmów Ukraina-Rosja? „Nie wiem, czy to jest nierealne”

Robert Mazurek w dzisiejszym wydaniu „Porannej rozmowy w RMF FM” zapytał, czy prawdziwe są spekulacje, z których wynika, że Zachód naciska na Ukrainę, aby rozpoczęła tzw. rozmowy pokojowe z Rosją. – Zaraz po tych głosach udałem się do Kijowa i porozmawiałem, jak dokładnie wygląda sytuacja i czy takie naciski są, czy w jakiś sposób możemy pomóc. Zapewniono mnie kilkakrotnie, i to bardzo różni rozmówcy, że jest to wymysł medialny. Nie ma nacisków na negocjacje z Rosją. Są naciski na zmianę języka – powiedział Jakub Kumoch.

„Ukraina jest gotowa do rozmów”. Kumoch o jednym warunku

– Kiedy prezydent Zełenski powiedział, że nie będzie negocjował z Putinem, w tym momencie rosyjska dyplomacja na całym świecie (…) zaczęła opowiadać: „Proszę bardzo, oto problem jest taki, że NATO i Ukraina nie chcą z nami rozmawiać, a my jesteśmy gotowi”. Poproszono, żeby Ukraina też wyrażała gotowość do rozmów. Ukraina jest gotowa do rozmów. Warunkiem tych rozmów jest wycofanie się sił rosyjskich z Ukrainy – kontynuował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

Na uwagę dziennikarza prowadzącego rozmowę, że to jest na chwilę obecną scenariusz nierealny, Jakub Kumoch odpowiedział: „Nie wiem, czy to jest nierealne, ale przecież też można przedstawić jakiś plan etapowego wycofywania się”. – Można wiele rzeczy zrobić. W dyplomacji wiele rzeczy jest możliwe. Natomiast dopóki Rosja upiera się przy tym, że cześć Ukrainy stanowi rzekomo jej terytorium, to tak naprawdę nie ma, o czym rozmawiać. Bo zmian terytorialnych nie będzie i na to nie wolno się zgodzić, To zapaliłoby całą Europę – podkreślił Jakub Kumoch.

