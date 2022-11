Przewrót na Kremlu? Służby obawiają się wykorzystania… hipnozy

Insider zwraca uwagę, że 26 października w centrum Moskwy pojawili się uzbrojeni funkcjonariusze. Zwieziono także sprzęt wojskowy. Wbrew nadziejom niektórych mieszkańców stolicy Rosji na zamach stanu, FSO szybko wyjaśniła, że „przeprowadzane są zaplanowane ćwiczenia taktyczne w celu zneutralizowania zagrożeń terrorystycznych i ochrony obiektów najwyższych władz”. Jednak jak dowiedział się portal, ćwiczenia taktyczne to tylko niewielka część środków specjalnych podjętych na wypadek przejścia FSO w tryb „działań wojennych”.

Służby szykują się na przewrót na Kremlu

Pracownicy FSO mają przygotowywać się na wypadek „zmasowanego ataku ideologicznego”. Służby obawiają się, że do przeprowadzenia przewrotu na Kremlu domniemani przeciwnicy Władimira Putina mogą wykorzystać media, sieci społecznościowe, organizacje religijne i pseudoreligijne czy nawet techniki hipnozy i operacji psychologicznych.

W instrukcji dla FSO, do której dotarł Insider, wyróżniono kilka etapów działań. Twórcy planu ostrzegają, że jeśli doszłoby do zamachu stanu to niektórzy obrońcy Kremla mogą doświadczyć depresji, izolacji, niepewności co do prawidłowości działań władz, poczucia strachu i troski o własne życie. Wśród środków reagowania zaproponowano m.in. stosowanie „kontrsugestii”, „kontrperswazji”, „przejęcie inicjatywy„ oraz prowadzenie poufnych rozmów z młodymi pracownikami, którzy są „podatni na niestabilność neuropsychiczną”.

Za plan odpowiada „Astrolog”

Insider wskazuje, że za przygotowania do obalenia próby zamachu stanu odpowiada bezpośrednio zastępca dyrektora FSO gen. Aleksander Komow. Portal wskazuje, że to postać nietuzinkowa – źródła na Kremlu twierdzą, że „wyróżnia się nie tylko wzmożoną czujnością, ale także uważnie słucha rad astrologów i wróżbitów”. Przez functionary ma być nazywany „Astrologiem”. Oficjalnie jednak bardzo mało o nim wiadomo.

