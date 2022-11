Tusk kazał liderom opozycji „iść po rozum do głowy”. Hołownia odpowiada

Lider Polski 2050 oznajmił w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że jego ugrupowanie do tej pory „nie zdecydowało się na wspólne listy” z Platformą Obywatelską, o co jakiś czas temu apelował Donald Tusk. Szymon Hołownia stwierdził, że „ma wrażenie”, jakby musiał „stawiać się raz na jakiś czas u lekarza, żeby zbadał jego, sprawdził jaki jest jego stan i Polski 2050 i przedłużył zaświadczenie”. – Stawiam się i jasno i precyzyjnie mówię: takie decyzje nie zapadły. Z tego, co się orientuje, nie zapadły jeszcze żadne decyzje po tej stronie demokratycznej opozycji co do sojuszy wyborczych – oświadczył. Wskazał też, że wszystkie ugrupowania przeprowadzają teraz intensywnie badania dotyczące swoich potencjałów.

Donald Tusk naciska na partie opozycyjne

Na początku listopada Donald Tusk wskazywał, że chciałby, aby liderzy partii opozycyjnych szybko określili się w sprawie tego, czy chcą startować w wyborach razem z Koalicją Obywatelską. – Chcę, żeby w końcu dotarło do pana Szymona Hołowni, pana Czarzastego, do pana Kosiniaka-Kamysza, że my nie możemy czekać w nieskończoność – powiedział w Sępólnie Krajeńskim. – Nie chcę, żeby to zabrzmiało butnie, ale ja nie mam innego wyjścia – albo pójdą po rozum do głowy i zdecydują się do końca roku zbudować z nami jedną listę, albo zrobię wszystko i będę w tym bardzo zdeterminowany i wierzę, że będę w tym skuteczny – w takim razie bez nich ich (PiS) pokonamy – zapowiedział Tusk.

Szymon Hołownia potrzebuje „więcej czasu”

Komentując tę wypowiedź lidera PO, Hołownia zaznaczył, że jego ugrupowanie może potrzebować jeszcze kilku miesięcy na decyzję. – Jeśli Donald Tusk zamierza zamknąć proces decyzyjny co do konfiguracji w jakiej wystartuje PO do końca roku, to ja absolutnie tę deklarację szanuje. Ja nie wykluczam, że my będziemy potrzebować więcej czasu i takie decyzje zapadną wiosną – powiedział lider Polski 2050.

Czytaj też:

PiS i KO zyskują, Konfederacja poza Sejmem. Tak wyglądałby podział mandatówCzytaj też:

„Niedyskrecje parlamentarne”: Wojna Muchy z Burym, „ględzący” Tusk i nowe stanowisko dla Kurskiego