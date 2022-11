Ważny gest Niemiec. Berlin zmienia strategię wobec Rosji

Niby jedna bateria Patriotów wiosny nie czyni, ale niemiecka zgoda na wysłanie jej do Polski to bardzo ważny gest. Dodatkowo wzmacnia go zgoda Berlina na rozlokowanie rakiet przy granicy z Ukrainą, tak, by skutecznie chronić rubieży NATO przed groźbą ataku ze strony Rosji. Jeszcze niedawno taka zgoda nie byłaby wcale taka pewna. Dość wspomnieć, że Niemcy blokowali uruchomienie w Polsce szkolenia tysięcy ukraińskich żołnierzy, argumentując, że wywoła to nieuchronny odwet Rosjan z Kaliningradu i w efekcie wciągnie NATO to otwartej wojny z Moskwą.