PiS traci władzę na Śląsku. Marszałek przechodzi na stronę opozycji

Jako pierwsza o sprawie napisała „Gazeta Wyborcza”. Poniedziałkowa sesja sejmiku województwa śląskiego zaczęła się z opóźnieniem. Wybrani z listy PiS radni: Rafał Kandziora, Maria Materla oraz Alina Nowak usiedli z dala od kolegów. Razem z marszałkiem – Jakubem Chełstowskim – mają odejść z PiS i zasilić ruch samorządowy „Tak! Dla Polski". Dzięki temu opozycja może uzyskać stabilną przewagę w sejmiku.

Na sali sesyjnej pojawili się posłowie Koalicji Obywatelskiej: Borys Budka, Monika Rosa i Wojciech Saługa. Nowa większość chciała odwołać przewodniczącego Jana Kawuloka. Borys Budka poinformował, że przewodniczący, by nie dopuścić do swojego odwołania ogłosił przerwę do godz. 18:00. TVN24 poinformował, że przewodniczący zarządził przerwę, by skonsultować się z prawnikami.

Do tej pory na Śląsku partia rządząca miała jeden głos przewagi (Wojciecha Kałuży, który cztery lata temu, tuż po wyborach, zadeklarował, że będzie popierał PiS. W nagrodę został wicemarszałkiem województwa.

Donald Tusk: Po Kałużach śladu nie będzie

Marszałek Chełstowski mówił „Wyborczej”, że zaczął rozmijać się z PIS w wielu kwestiach. – To m.in. kwestia polityki wobec Unii Europejskiej. Ta antyunijna polityka mi nie odpowiada. Mamy razem z samorządowcami dużo wspólnych tematów dla Śląska. To kwestie lotniska w Pyrzowicach czy metropolii oraz Kolei Śląskich – powiedział.

„Po Kałużach niedługo śladu nie będzie, nie tylko na Śląsku. A prezes podobno wciąż w Amoku” – napisał Tusk, nawiązując do wystąpienie prezesa Kaczyńskiego w kinie Amok w Gliwicach.

„GW” podała, że do Katowic jedzie premier Mateusz Morawiecki, partyjny opiekun województwa śląskiego.

– Jarosław Kaczyński był wczoraj na Śląsku i próbował zrobić porządek w swoich szeregach, ale PiS się sypie. PiS traci mandat do rządzenia i członkowie Prawa i Sprawiedliwości nie chcą być w Prawie i Sprawiedliwości. To opis tego, co się dzisiaj tu dzieje – powiedział.

