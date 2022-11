Łukaszenka zdradził, o czym rozmawiał z Putinem. „Dzisiaj pieniądze nie są najważniejsze”

Łukaszenka nie ustaje w zachwycie nad swoim krajem. W poniedziałek relacjonował przebieg ostatniego spotkania z Władimirem Putinem. Zwrócił uwagę na szczególne relacje pomiędzy oboma krajami.

– Nawet w czasach sowieckich gospodarka Białorusi nastawiona była na produkcję, a potencjał ten zachował się do dziś. Kraj eksportuje znaczną część swoich produktów. Na bazie ówczesnych przedsiębiorstw modernizowano zakłady produkcyjne, budowano nowe, najnowocześniejsze. Biotechnologia, energetyka jądrowa, informatyka, technologie kosmiczne podnoszą naród na zupełnie inny poziom rozwoju – oświadczył samozwańczy prezydent Białorusi na spotkaniu z szefem Republiki Udmurckiej Aleksandrem Breczałowem, dowiedział się Belta.

Łukaszenka zachwyca się Białoruską gospodarką. „To jest najważniejsze”

Aleksandr Łukaszenka mówił też o relacjach rosyjsko-białoruskich. Według niego oba kraje mogą wiele zdziałać, jeśli połączą siły. – W zasadzie możemy zrobić dużo, ale nie tak szybko. Odniosę się do negocjacji z prezydentem Rosji. Najważniejsze, o czym mówimy, to to, że możemy zrobić wszystko, ale potrzebujemy trochę czasu. Nawet dzisiaj pieniądze nie są najważniejsze. Dziś Rosja nie ma gdzie umieścić swojej waluty. Import spadł – wymieniał.

– Firmy importowe uciekły z Rosji, więc dzisiaj musimy wykorzystać cały kompleks, który istnieje na Białorusi do rozwiązania palących problemów, przed którymi stoi Białoruś i Rosja. Rozwiążemy je. W tym roku pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie to zrobić – podkreślił białoruski dyktator.

Białoruś i Rosją tworzą tzw. ZBiR. Co to takiego?

Warto pamiętać, że ścisła współpraca Białorusi i Rosji została zapoczątkowana już wiele lat temu. Pod koniec grudnia 1999 r. oba kraje powołały do życia tzw. ZBiR, czyli Związek Białorusi i Rosji.

Jak sama nazwa wskazuje, to organizacja która ma doprowadzić do zintegrowania wspomnianych krajów, przede wszystkim na polu gospodarczym – m.in. wspólne systemy podatkowe, walutowe czy celne – ale również wojskowym i wywiadowczym.

Choć formalnie oba kraje związkowe mają zachować pełną suwerenność, zdaniem wielu ekspertów to po prostu droga do częściowej odbudowy Związku Radzieckiego, czyli podporządkowania Rosji tym razem „tylko” jednego sąsiada.