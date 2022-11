Mundial 2022. Andrzej Duda zdradził, z kim obejrzy mecz Polska-Meksyk. Spore zaskoczenie

Andrzej Duda potwierdził pojawiające się w mediach doniesienia, że nie poleci na mistrzostwa świata. Prezydent przyznał, że były plany zorganizowania podróży do Kataru, jednak z uwagi na obecną sytuację w kraju, wizyta została odwołana. – To, co dzisiaj dzieje się za naszą granicą, to, co stało się w zeszłym tygodniu w Przewodowie, powoduje, że znacznie właściwszym miejscem mojej obecności jest Polska – tłumaczył prezydent.

Głowa państwa zadeklarowała, że rozważałaby podróż do Kataru, jeśli Polacy dotarliby do finału mistrzostw świata. – Wtedy, mam nadzieje, że jeżeli bym pojechał na te parę godzin na mecz finałowy, to nic się nie stanie – powiedział.

Mundial 2022. Polska -Meksyk. Jaki wynik obstawia Andrzej Duda?

To, że Andrzej Duda nie wybiera się do Kataru nie oznacza, że nie będzie śledził zmagań polskiej reprezentacji. Prezydent zapewnił w rozmowie z Polsat News, że bardzo chętnie obejrzy mecz Polska-Meksyk. Przy okazji zdradził, że będzie mu towarzyszył minister obrony narodowej. – Rozmawiałem z Mariuszem Błaszczakiem i umówiliśmy się, że obejrzymy to spotkanie z naszymi żołnierzami. Pojedziemy do tych żołnierzy, którzy pełnią służbę w rejonie przygranicznym Podlasia i spędzimy te parę godzin i z nimi i obejrzymy mecz – przekazała głowa państwa.

Przy okazji Andrzej Duda stwierdził, że będzie z całych sił trzymał kciuki za zwycięstwo podopiecznych Czesława Michniewicza. – Nasi zawsze są w stanie wygrać. Piłka jest okrągła, bramki są dwie, ja wierzę w Polaków. Uważam, że nasi zawodnicy, jak chcą, to potrafią; wielokrotnie pokazali, że w sytuacjach, w których się zepną, umieją zwyciężyć z każdym, nawet z najbardziej faworyzowanymi rywalami – ocenił.

