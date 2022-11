Te słowa Bidena miały wywołać śmiech. Prezydent mówił o… sosie żurawinowym

Chocolate i Chip to dwa indyki z Karoliny Północnej, które w poniedziałek 21 listopada ułaskawił Joe Biden. Dzięki decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych nie trafią one na stoły podczas zbliżającego się Święta Dziękczynienia. Święto Dziękczynienia, czyli tzw. Thanksgiving Day, jest obchodzone w USA w czwarty czwartek listopada, a w tym roku wypada 24.

Joe Biden ułaskawił dwa indyki. Uroczysta oprawa wydarzenia

Joe Biden kilkakrotnie próbował rozśmieszyć zgromadzonych. Już na początku wydarzenia prezydent stwierdził, że nie będzie ono trwało długo, ponieważ „nikt nie lubi, gdy indyk jest zimny”. Mimo ograniczenia czasowego nie zapomniano o uroczystej oprawie. Przed ułaskawieniem indyków orkiestra odegrała piosenkę zespołu Lynyrd Skynyrd „Free Bird".

Przebieg wydarzenia, zwracając uwagę na szczegóły, opisała agencja Reutera. Dziennikarze wspomnianego źródła podali, że Chocolate waży ok. 21 kg, a Chip jest odrobinę cięższy. Wspomniano także o wyglądzie samego Joe Bidena, który oprócz eleganckiego stroju miał okulary przeciwsłoneczne, które stały się jednym ze znaków charakterystycznych amerykańskiego prezydenta.

Joe Biden zażartował. Wspomniał o „czerwonej fali” i swoim psie

W czasie wydarzenia, które co roku przyciąga uwagę Amerykanów, Joe Biden nawiązał w oryginalny sposób do polityki. – Jedyna „czerwona fala” tego sezonu będzie wtedy, kiedy mój owczarek niemiecki Commander przewróci sos żurawinowy na naszym stole – zażartował, nawiązując się do zapowiadanej „czerwonej fali” zwycięstw republikanów w niedawnych wyborach środka kadencji.

