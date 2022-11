Rafał Trzaskowski chwali decyzję MSZ. „Tutaj akurat zgadzam się z rządem”

Prezydent Warszawy ocenił w Radiu Zet, że rząd podjął dobrą decyzję w sprawie niewpuszczenia szefa rosyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa do Polski na posiedzenie OBWE. – Nie dziwię się tutaj rządowi PiS-u. Jednak widok ministra Ławrowa na polskim terytorium byłby dla mnie szokujący. Także tutaj akurat zgadzam się z rządem – przyznał Rafał Trzaskowski. – Rozumiem prawidła dyplomacji, ale Ławrow może się spotykać z politykami międzynarodowymi czy politykami właściwie każdej organizacji poza terytorium Unii Europejskiej. Spotykali się w Turcji, niech robią tak dalej, a na pewno nie w Polsce – zaznaczył.

Trzaskowski chwali decyzję MSZ

Trzaskowski wskazał, że decyzja MSZ to „nie jest zamykanie wszystkich kanałów komunikacji” z Rosją. – Ambasador dalej jest w Polsce, często jest ostatnio wzywany do MSZ. Natomiast przyzna pan, że widok pana ministra, który próbuje usprawiedliwiać przeraźliwe zbrodnie w sposób tak niebywale cyniczny – jak go widziałem w Turcji, gdy opowiadał o Buczy, to krew się we mnie gotowała. Dawanie sceny Ławrowowi w takiej sytuacji nie byłoby dobrym pomysłem – mówił prezydent Warszawy. Dodał, że pewnie dla MSZ „to nie była łatwa decyzja”. – Ale myślę, że podjąłbym taką samą – powiedział Trzaskowski.

Siergiej Ławrow nie zostanie wpuszczony do Polski

W dniach 1-2 grudnia odbędzie się w Łodzi spotkanie Rady Ministerialnej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z udziałem ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich. Polska, która sprawuje w tym roku prezydencję w organizacji, nie udzieliła zgody na wjazd do kraju szefowi rosyjskiego MSZ Siergiejowi Ławrowowi. W piątek rzecznik MSZ Łukasz Jasina poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że stanowisko polskiego resortu spraw zagranicznych zostało przekazane Rosjanom notą dyplomatyczną.

Na decyzję Polski z oburzeniem zareagowała Rosja. Tamtejsze MSZ w sobotnim oświadczeniu stwierdziło, że to „bezprecedensowa prowokacja” i oskarżyło Warszawę o „entuzjastyczne niszczenie fundamentów” OBWE. „Niedopuszczalny atak na Rosję w kontekście Rady Ministerialnej jest zwieńczeniem całej polskiej «antyprezydencji» w Organizacji” – stwierdzono.

