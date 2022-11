Trzęsienie ziemi w sejmiku śląskim. „Kiedyś z Solidarną Polską, teraz z Trzaskowskim”

O sejmiku województwa śląskiego było głośno tuż po wyborach samorządowych. Prawo i Sprawiedliwość miało większość dzięki zmianie frontu przez Wojciecha Kałużę, którego nazwisko pojawiło się na listach Koalicji Obywatelskiej. W listopadzie w sejmiku doszło do sporych przetasowań. Marszalek Jakub Chełstowski opuścił szeregi Prawa i Sprawiedliwości i przeszedł do opozycji. Na podobny krok zdecydowało się trzech innych radnych: Rafał Kandziora, Maria Materla oraz Alina Nowak.

Zmiany w sejmiku śląskim

– Nie zgadzam się z polityką partii, decyzjami rządu i antyunijnym kierunkiem. Tym, że ktoś mówi, że dzięki środkom unijnym nic dobrego w Polsce się nie wydarzyło, umniejszaniu roli samorządów, które są określane jako siedliska zła. Ulało się i trudno. Nie ma już opcji powrotu. Rezygnuję z członkostwa w PiS – komentował Jakub Chełstowski w rozmowie z dziennikarzami. – Różnice w polityce występują. Wystąpiły też różnice polityczne w zarządzie województwa. Wydaje mi się, że trzeba umieć przegrywać z honorem – dodawał.

Podczas głosowania radni odwołali dotychczasowego przewodniczącego sejmiku województwa śląskiego – Jana Kawuloka. Nowym szefem został prof. Marek Gzik z PO. Na razie nie wiadomo, czy Jakub Chełstowski pozostanie na stanowisku.

Sobolewski o propozycjach dla samorządowców

Zmiany w śląskim samorządzie w ostrych słowach skomentował sekretarz generalny PiS. – Lokalne interesy, interesiki przełożyły się na to, co się stało i jest to sytuacja dla nas trudna, ale cóż, musimy żyć dalej, funkcjonować dalej. Będziemy musieli z tego wyciągnąć wnioski daleko idące – komentował w rozmowie z radiową Jedynką Krzysztof Sobolewski.

Polityk PiS sugerował, że samorządowcy mieli otrzymać intratne propozycje w zamian za dogadanie się z opozycją. – Niektórzy uwierzyli, że zostaną prezydentem Tych, dostaną jedynkę do europarlamentu na przykład. Z tego co słyszałem, ponoć taka giełda była – stwierdził nie podając jednak żadnych dowodów na potwierdzenie swoich tez. – Niedługo mamy posiedzenie kierownictwa, więc na tym kierownictwie będziemy podejmować i decyzje i jednocześnie dyskutować o tym, co się stało – zaznaczył sekretarz generalny PiS.

Pereira o radnych, którzy opuścili PiS

Z kolei Samuel Pereira zwrócił uwagę na fakt, że troje samorządowców, którzy opuścili szeregi PiS, jest związanych z Instytutem Rozwoju Regionalnego Silesia. Organ ten został powołany 24 kwietnia 2021 roku. Jego prezesem został Rafał Kandziora a wiceprezesem Alina Nowak. Do jego głównych zadań należy m.in. promocja samorządności i aktywności społecznej oraz promocja dialogu społecznego i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

– Instytut będzie miejscem zrzeszającym ludzi, którzy chcą zawalczyć o Śląsk. Chciałabym się zaangażować w transformację społeczną – tłumaczyła wiceszefowa IRRS. W zarządzie instytutu oprócz wspomnianej dwójki, zasiadają także Maria Materla, Dariusz Iskanin oraz Szymon Michałek.

twitter

Najpierw w Solidarnej Polsce, teraz z Trzaskowskim

Dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Michalski przypomniał z kolei, że Alina Nowak, która w 2018 roku uzyskała mandat radnej z list Prawa i Sprawiedliwości, była związana z Solidarną Polską. Na początku stycznia 2020 roku została powołana na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Polityk nie wahała się wówczas ostro krytykować Rafała Trzaskowskiego, z którym będzie obecnie w jednym ruchu Tak dla Polski. Wiceminister zarzucała prezydentowi Warszawy, że nie radzi sobie z wypłatami środków z tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców. – Myślę, że pan prezydent nie do końca przygotował się do tego zadania i nie zadbał o to, by pomoc do firm dotarła w możliwie jak najkrótszym terminie – mówiła w rozmowie z RDC.

twitterCzytaj też:

PiS traci władzę na Śląsku. Sobolewski tajemniczo o „klątwie faraona”Czytaj też:

PiS stracił władzę w woj. śląskim. Wybrano nowego przewodniczącego sejmiku