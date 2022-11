Zbigniew Ziobro na samym dnie rankingu zaufania. Wyniki ma coraz gorsze

Onet opublikował najnowszy ranking zaufania, który dla portalu przygotował IBRiS. Na czele, podobnie jak w październiku, znalazł się Rafał Trzaskowski, któremu ufa 42,7 proc. badanych. Prezydent Warszawy zanotował jednak spadek względem poprzedniego sondażu, w którym uzyskał wynik 44 proc. „Na drugim miejscu uplasował się Andrzej Duda, który zanotował wzrost o 0,9 pkt proc. i obecnie ufa mu 40 proc. Polaków” – czytamy dalej.

Ostatnie miejsce na podium zajął premier Mateusz Morawiecki z zaufaniem na poziomie 37,2 proc., czyli o 0,2 pkt proc. więcej niż w październiku. Również na kolejnych miejscach nie widać zmian, jednak kolejny w rankingu Szymon Hołownia także zanotował wzrost zaufania (z 35,4 proc. do 36,1 proc.), podobnie jak zajmujący piąte miejsce Władysław Kosiniak-Kamysz (z 31,5 proc. do 33,9 proc.).

Zbigniew Ziobro na samym dole rankingu

„Duży wzrost zaufania zanotował Donald Tusk. W listopadzie ufa mu 32,9 proc. ankietowanych. W październiku było to 29,8 proc”. – informuje Onet. Powody do zmartwień ma za to Jarosław Kaczyński, który zaliczył wyraźny spadek. W październiku ufało mu 29,8 proc. badanych, dzięki czemu lider PiS znalazł się tuż za szefem PO. W listopadzie uzyskał wynik 26,1 proc., co sprawiło, że został wyprzedzony przez Elżbietę Witek (29,2 proc.), Roberta Biedronia (27,7 proc.) oraz Mariusza Błaszczaka (27,7 proc.).

Na samym dole rankingu niezmiennie znajduje się Zbigniew Ziobro, któremu nie ufa aż 72,6 proc. badanych (w październiku uzyskał wynik 70 proc.). „Drugie miejsce pod względem nieufności zajął Jarosław Kaczyński, który otrzymał 59,7 proc. negatywnych odpowiedzi. Jest to wynik lepszy niż miesiąc temu, gdy nie ufało mu 63,6 proc”. – zauważa Onet. Trzecie miejsce w rankingu nieufności zajęli ex aequo Mateusz Morawiecki oraz Jacek Sasin, którym nie ufa po 57,8 proc.

Czytaj też:

PiS postawi Ziobrze ultimatum? „Poziom napięcia jest wyjątkowo wysoki”Czytaj też:

Rafał Trzaskowski chwali decyzję MSZ. „Tutaj akurat zgadzam się z rządem”