Andrzej Duda wkręcony przez pranksterów, w sieci burza. „Boże, chroń Polskę”, „potworna kompromitacja”

Kancelaria Prezydenta potwierdziła w komunikacie na Twitterze, że doszło do rozmowy Andrzeja Dudy z osobą podającą się za Emmanuela Macrona. „W trakcie połączenia Prezydent Andrzej Duda zorientował się po nietypowym sposobie prowadzenia rozmowy przez rozmówcę, że mogło dojść do próby oszustwa i zakończył rozmowę” – poinformowano. Kancelaria oświadczyła też, że „po tym połączeniu niezwłocznie podjęła we współpracy z odpowiednimi służbami działania wyjaśniające”.

Andrzej Duda wkręcony przez pranksterów. W sieci burza

Po potwierdzeniu przez Kancelarię Prezydenta, że rzeczywiście doszło do takiej rozmowy, w sieci zawrzało. „Akcent jest ewidentnie rosyjski a nie francuski a Andrzej Duda powiela fałszywą informację o tym, że w Polskę uderzyła rakieta wyprodukowana w Rosji. Boże, chroń Polskę bo ci goście nie potrafią” – napisał na Twitterze europoseł i były szef MSZ Radosław Sikorski.

„I ruskim dowcipnisiom zdradza szczegóły rozmów z prezydentami USA, Ukrainy i sekretarzem generalnym NATO. Zastanawiam się czy za taką recydywę powinien wywalić połowę kancelarii czy sam siebie” – stwierdził polityk PO w kolejnych wpisach.

twitter

Pytania o działanie polskich służb

Dziennikarze i politycy zwracają uwagę na działania polskich służb. „Służby Prezydenta RP na które płacimy setki milionów dopuszczają do tego, że jacyś oszuści podający się za Prezydenta Francji uzyskują od PAD pełne sprawozdanie z rozmów pomiędzy sojusznikami. I to w tak zapalnym momencie. Nasze Państwo jest w ruinie” – skomentował Roman Giertych. W kolejnym wpisie dodał, że to „totalna, absolutna, beznadziejna, potworna kompromitacja”.

twitter

Karolina Hytrek-Prosiecka z gazety.pl dopytuje, czy „polskie służby pozwalają sobie na takie wystawienie Prezydenta RP?” „Jest wojna, NATO, spadają rakiety. To naprawdę szokuje. I to nie jest wina Andrzeja Dudy” – napisała na Twitterze. „Dwa razy w ciągu dwóch lat rosyjscy pranksterzy dodzwaniają się do prezydenta. Nie robię zarzutu prezydentowi (chociaż udawanie, że wyczuł/wiedział/zorientował się jest żenujące) ale działanie naszych służb to jest jakiś nieśmieszny żart” – to wpis Dominiki Długosz z „Newsweeka”. Senator KO Bogdan Klich stwierdził, że „służby i pracownicy Kancelarii Prezydenta, którzy mają chronić głowę Państwa, to jakiś ponury żart”.

Z kolei „Gazeta Wyborcza” zapytała w Sejmie o nagranie posła PiS Kazimierza Smolińskiego. – ja bym tu nie zwracał uwagi na jakiś blogerów. Nie znam sytuacji, więc trudno mi to komentować – bagatelizował sprawę polityk partii rządzącej.

Rosyjscy pranksterzy wkręcili Andrzeja Dudę

Podczas rozmowy z rzekomym prezydentem Francji Andrzej Duda streścił ustalenia dotyczące wybuchu w Przewodowie. Przyznał, że „sytuacja jest bardzo trudna” i doszło do eksplozji po polskiej stronie granicy. Prezydent powiedział, że rakieta nadleciała z kierunku wschodniego i jest prawdopodobnie produkcji rosyjskiej. Relacjonował też rozmowy, które odbył wcześniej m.in. z sekretarzem generalnym Jensem Stoltenbergiem i prezydentem USA Joe Bidenem.

Osoba podszywająca się pod Macrona dopytywała o stanowisko Wołodymyra Zełenskiego i czy on „obwinia Rosję”. Duda zapewniał rzekomego prezydenta Francji, że jest „bardzo ostrożny” i „nie chce obwiniać Rosji”. – Emmanuel, myślisz że chcę wojny z Rosją? Nie, uwierz mi, że nie chcę. Uwierz mi, jestem bardzo ostrożny – powiedział Duda. Dodał też, że rozmowy dotyczyły tylko art. 4, a nie art. 5 traktatu NATO.

Czytaj też:

Marszałek przechodzi na stronę opozycji. Prezydent: To jest zmartwienie śląskiego PiSCzytaj też:

Andrzej Duda został zapytany o Donalda Tuska. Prezydent nie gryzł się w język