Żywiołowy Andrzej Duda obejrzał mecz reprezentacji Polski na mundialu. Te zdjęcia mówią wszystko

Andrzej Duda pojawił się we wtorek w obozowisku wojskowym w miejscowości Nowa Łuka przy granicy polsko-białoruskiej. Prezydent przybył do 11. Pułku Artylerii. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego podkreśliło, że to „symboliczna jednostka, która jako pierwsza została skierowana do wzmocnienia granicy w związku z białoruskimi działaniami hybrydowymi”. Duda razem z żołnierzami i funkcjonariuszami policji obejrzał mecz Polska – Meksyk na mundialu w Katarze.

Na profilu Kancelarii Prezydenta pojawiła się relacja z oglądania meczu. „Strefa kibica: 'Zgrupowanie Zadaniowe KRAB'” – zamieszczono na pierwszym zdjęciu. Przed pierwszym gwizdkiem wszyscy zgromadzeniu uroczyście odśpiewali hymn państwowy. Dudzie towarzyszył m.in. minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, szef BBN-u Jacek Siewiera czy dowódca 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. bryg Wojciech Ziółkowski.

Reprezentacja Polski na mundialu w Katarze. Andrzej Duda oglądał mecz z Mariuszem Błaszczakiem

Na zdjęciach fotoreportera Polskiej Agencji Prasowej można zauważyć, że prezydent mocno przeżywał mecz Polaków. Po niewykorzystanych szansach reprezentacji Polski na twarzy Dudy pojawił się grymas niezadowolenia. Po tym, jak arbiter podyktował rzut karny dla Polski, prezydent zacisnął pięści w geście triumfu. Na nagraniu z Kancelarii Prezydenta widać także, że żołnierze żywiołowo zareagowali na przyznanie drużynie Czesława Michniewicza jedenastki.

Niestety, Robert Lewandowski nie wykorzystał okazji, aby wyprowadzić reprezentację Polski na prowadzenie. Zdjęcia pokazują, że Duda złapał się za głowę oraz komentował przebieg meczu z Błaszczakiem. – Wychodzimy z jednym punktem z tego meczu, trzymamy wszyscy kciuki za naszych. Bardzo się cieszę, że mogłem tutaj z naszymi żołnierzami i funkcjonariuszami ten mecz obejrzeć. Trochę było tutaj emocji, momentami może za wielkich – skomentował na gorąco Duda.

