Wpadka TVP. Korespondent nadawał z miasta, które... nie istnieje

Do mediów społecznościowych trafiło zdjęcie, na którym widać kadr z programu. Prowadzący „Panoramę” na antenie TVP połączył się z korespondentem w Irlandii Dariuszem Bohatkiewiczem. Nie byłoby w tym niezwykłego, gdyby nie jeden szczegółów, który przykuł uwagę internautów.

Wpadka „Panoramy” TVP

Z podpisu na belce umieszczonej u góry ekranu wynikało, że reporter znajduje się w „Dablinie”. Problem w tym, że taka miejscowość nie istnieje. Stolicą Irlandii jest Dublin, pisany przez „u”. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie opisów umieściła na belce fonetyczny zapis nazwy miasta, z którego przeprowadzano relację.

„W TVPinfo ani słowa o stracie władzy w śląskim sejmiku ale za to nadają z Dablina…” – skomentowała wpadkę internautka, która zamieściła w sieci kadr z programu. Tym samym nawiązała do przejścia doczasowego marszałka Jakuba Chełstowskiego oraz trójki radnych PiS: Rafała Kandziory, Marii Materly oraz Aliny Nowak, na stronę opozycji, co zaowocowało utratą władzy przez w regionie przez partię rządzącą i zmianą na stanowisku przewodniczącego sejmiku śląskiego. Stanowisko stracił Jan Kawulok, a na nowego szefa wybrano prof. Marka Gzika z PO. Samorządowcy, którzy opuścili PiS, dołączyli do ruchu Tak dla Polski, zrzeszającego w większości prezydentów miast, związanych z opozycją.

Internauci bezlitośni. „To w Eirlandji?”

Kadr z „Panoramy” szybko rozszedł się po Twitterze. „A ten «Dablin» to gdzie?... jest”... – dopytywali internauci. „To jest koło Lądka Zdroju?” – zastanawiał się jeden z użytkowników. „To w Eirlandji?” – chciał wiedzieć inny. „Dublin po repolonizacji” – ironizował kolejny. „Uprasza się o nie śmianie – Dablin wszak jest stolicą San Escobar” – skwitował jeden z twitterowiczów.

