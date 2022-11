Morawiecki uderza w Tuska. „Donald Tusk równa się Angela Merkel”

W czwartek w Koszycach odbędzie się szczyt szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej. Oprócz polskiego premiera wezmą w nim udział przedstawiciele Czech, Węgier i Słowacji.

Szczyt V4 w Koszycach. Premier będzie przekonywał Orbana

– Dzisiaj będziemy koncertować się na tematach bezpieczeństwa i na tematach energetycznych – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji przed wylotem do Koszyc. Ważnym punktem spotkania będą też rozmowy z premierem Węgier. – Na pewno będę też rozmawiał z premierem Viktorem Orbanem o tym, aby była zgoda Węgier na jak najszybsze przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO. To obiecałem pani premier Sannie Marin w niedzielę, kiedy rozmawialiśmy, i o tym także rozmawiam z innymi przywódcami w Unii Europejskiej – powiedział Morawiecki.

– Grupa Wyszehradzka udowodniła przez ostatnie lata swoją skuteczność, udowodniła, że łączą nas wspólne interesy. Niektórzy, patrząc na ostatnie miesiące, wskazują, przede wszystkim na to, że dzieli nas podejście przede wszystkim do Ukrainy, ja wskazuję na to, że nie stać nas na rozpad Grupy Wyszehradzkiej, bo to bardzo ważny, strategiczny układ w Europie Środkowej, który broni interesów naszych państw wobec innych grup interesu – wskazał premier.

Kryzys energetyczny. „Tusk to to samo co Merkel”

W czasie konferencji szef rządu podkreślał, że ważnym tematem rozmów będzie energetyka i zwrócił uwagę, że również w czwartek odbędzie się kongres, na którym Platforma Obywatelska przedstawi swoje propozycje dotyczące energetyki. – W związku z tym chciałbym zadać Platformie Obywatelskiej, panu Donaldowi Tuskowi, kilka podstawowych pytań – oświadczył.

– Donald Tusk to to samo co Angela Merkel. Pani Merkel ściągnęła na Europę, a w związku z tym także na Polskę, na Europę Środkową, ogromne nieszczęście w postaci swojej polityki gazowej, energetycznej i współpracy z Rosją. Donald Tusk równa się Angela Merkel. W związku z tym i on jest odpowiedzialny za to ogromne nieszczęście, które Europę spotkało – mówił Morawiecki.

Pytania Morawieckiego do Tuska

Następnie premier wymienił kilka pytań skierowanych do lidera PO. – Dlaczego zarzucili projekt gazociągu bałtyckiego, który uniezależnia nad od gazu rosyjskiego? Dlaczego chcieli podpisać umowę z Gazpromem do 2037 r., a uwaga, najnowsze dokumenty wskazują na to, że ta umowa miała być podpisana do 2045 r. – uzależniająca nad od Gazpromu, Niemiec i Rosji? Dlaczego przez osiem lat swoich rządów, poza powołaniem spółki, w zasadzie nie zrobili nic istotnego, żeby podpisać umowy na budowę elektrowni atomowej? Dlaczego w ich czasach zainstalowano nieco powyżej 5,5 GW mocy w odnawialnych źródłach energii? Dziś mamy już 21 GW mocy. Dlaczego jak mieli problemy ze smogiem to zmieniali normy, żeby pomiary im się zgadzały? – wyliczał Morawiecki, dodając, że "to tylko kilka pierwszych pytań na początek".

– Wspólnym mianownikiem jest pytanie, czy była to nieudolność, czy niesamodzielność. Uważam, że jedno i drugie. (...) – stwierdził premier. Ocenił też, że „Platforma tak dbała o bezpieczeństwo energetyczne Polaków jak lis dba o bezpieczeństwo kur w kurniku”.

