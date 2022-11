Gliński powołał Kukiza do rady śląskiego muzeum. „Lobbował za jego powstaniem”

22 listopada w Dzienniku Urzędowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostało opublikowane zarządzenie Piotra Glińskiego ws. powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Wśród powołanych na czteroletnią kadencję członków rady obok m.in. dr. hab. Piotra Oszczanowskiego, dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu czy dr. Marcina Gapskiego, zastępcy dyrektora Muzeum Narodowego w Lublinie znalazł się Paweł Kukiz.

Paweł Kukiz został członkiem rady śląskiego muzeum. „To inicjatywa dyrektora”

Jak w rozmowie z Interią przyznał dr Dariusz Byczkowski, szef Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, to aktywność Pawła Kukiza doprowadziła do przekonania ministerstwa do pomysłu powstania Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów.

– To Paweł Kukiz, który zresztą mieszka w powiecie brzeskim, lobbował w ministerstwie kultury za jego powstaniem. Wielokrotnie pojawiał się u nas przy okazji inicjatyw kresowych, utrzymuje stały kontakt z rodzinami z Kresów Wschodnich i działa na ich rzecz. Jeździ też na Wschód z darami – mówi Interii dr Byczkowski. – Działamy dla dobra sprawy, każdy, kto chce się zaangażować, jest mile widziany. Paweł Kukiz chce. Rada ma w zasadzie symboliczny wymiar: wspomaga dyrektora, opiniuje. Trzeba też powiedzieć, że nie ma tu żadnych diet ani innych profitów finansowych – podkreślił.

Interia zapytała o sprawę także samego posła Kukiza.

– Od samego początku wspierałem ideę takiego muzeum, mój śp. ojciec dostał medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” za cykl Madonny Kresowe. Pozwoliły one opisać losy wysiedlanych parafii – powiedział Kukiz. – Od dawna mam kontakt z muzeum, a moja obecność w radzie to inicjatywa dyrektora. Zgodziłem się na jego propozycję. Żyję Kresami, więc to dla mnie naturalne – ośwaidczył.

Jak jednak podkreśla portal, do powstania samego muzeum jeszcze daleko. Placówka ma się mieścić w budynku po dawnym Gimnazjum Piastowskim, ale budynek wymaga remontu. Na razie Muzeum Piastów Śląskich gromadzi zbiory związane z kulturą Kresów. Od 2019 roku udało się zebrać ponad 1304 muzealiów i 707 książek, które tworzą Archiwum Kresowe.

Czytaj też:

Pogrzeb Jerzego Połomskiego. „Wzruszał i bawił Polaków przez dekady”Czytaj też:

Święto muzyki tradycyjnej w Warszawie, czyli jesienna edycja Festiwalu Wszystkie Mazurki Świata