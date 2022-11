Morawiecki przekonał Orbana. „Jest konkretna data”

Premierzy krajów V4 podsumowali rozmowy w Koszycach w trakcie wspólnej konferencji prasowej. Dotyczyły one m.in. spraw funduszy unijnych, cen gazu i wojny w Ukrainie. – Grupa Wyszehradzka jest bardzo ważnym obszarem regionalnym. Niektórzy patrzyli na nas ostatnim czasem przez pryzmat tego, co nas różni. My uważamy, że trzeba koncentrować się nad tym, co nas łączy – mówił Mateusz Morawiecki.

– Najważniejsze są sprawy bezpieczeństwa i to, co dzieje się na Ukrainie pokazuje, że stanęliśmy na wysokości zadania. Na Ukrainie trwają ostrzały, ludzie są mordowani. Liczymy się z tym, że przed zimą może nadejść kolejna fala uchodźców – wskazał szef rządu. Mateusz Morawiecki postulował ponownie w imieniu państw V4 zamrożenie systemu ETS. – Jest to szczególnie ważne przed nadchodzącą zimą. – zaznaczył.

Szczyt V4. Węgry dają zielone światło dla Finlandii i Szwecji

Szef Polskiego rządu mówił także o tym, że ważne jest, aby Szwecja i Finlandia zostały członkami NATO. W trakcie szczytu w Koszycach państwom Grupy Wyszehradzkiej udało się wypracować wspólne stanowisko. – Uzyskałem akceptację po stronie Węgier w tej sprawie i za to dziękuję – mówił Morawiecki.

– Doszliśmy do wspólnych konkluzji, jeśli chodzi o rozszerzenie NATO o takie kraje jak Finlandia i Szwecja. Zwróciłem się do premiera Orbana o jak najszybszą ratyfikację możliwości wejścia Finlandii i Szwecji do NATO. Uzyskałem taką obietnicę, że na pierwszej sesji parlamentarnej w nadchodzącym roku, a więc za niewiele ponad miesiąc, taka ratyfikacja nastąpi. A więc jest konkretna data, jest zobowiązanie po stronie Węgier i bardzo za to dziękuję – skomentował Mateusz Morawiecki.

Szef polskiego rządu spotkał się w weekend z premier Finlandii Saną Marin i zobowiązał się do interwencji u Viktora Orbana, by Węgry nie zwlekały z wydaniem zgody na rozszerzenie NATO. – Jestem pewien, że razem ze Słowacją i Czechami poprosimy Viktora Orbana o szybką ratyfikację dokumentów akcesyjnych Szwecji i Finlandii do NATO – zadeklarował wówczas szef polskiego rządu.

Apel o dostęp do środków z KPO

Przywódcy Grupy Wyszehradzkiej po rozmowach postulowali, że Komisja Europejska musi w równy sposób traktować wszystkich członków UE, jeśli chodzi o dostęp do funduszy. – Państwa V4 zawsze wygrywały, gdy były razem. Jesteśmy razem wobec tych wyzwań, które wobec nas się rozgrywają – podsumował Morawiecki.

Czytaj też:

Morawiecki uderza w Tuska. „Donald Tusk równa się Angela Merkel”Czytaj też:

Biczowanie Ziobry. Pozostanie i umocni się. „Zbliżamy się do rozstrzygnięcia, jaka będzie prawica”