Prawo i Sprawiedliwość ma nowego rzecznika. Powraca znane nazwisko

W czwartek 24 listopada kierownictwo PiS-u postanowiło o powierzeniu stanowiska rzecznika partii Rafałowi Bochenkowi, który w przeszłości był m.in. rzecznikiem rządu Beaty Szydło. Bochenek współpracował blisko z nią i Andrzejem Dudą w trakcie jego zwycięskiej kampanii prezydenckiej w 2015 roku.

Kariera polityczna Rafała Bochenka

Rafał Bochenek pochodzi z miejscowości Strumiany pod Krakowem. Karierę w polityce rozpoczął jako radny miejski Wieliczki. Funkcję tę sprawował w latach 2006-2014, startując z list Prawa i Sprawiedliwości, a następnie komitetu lokalnego związanego z PiS-em. W 2014 roku uzyskał mandat radnego powiatu wielickiego.

Jego przygoda z wielką polityką rozpoczęła się w 2015 roku, kiedy trafił do zespołu zajmującego się kampanią prezydencką Andrzeja Dudy. Rafał Bochenek prowadził konwencje i wieczory wyborcze przyszłego prezydenta. Kontynuował współpracę ze środowiskiem Beaty Szydło (która odpowiadała za kampanię Dudy – red.) jako rzecznik prasowy jej rządu. W styczniu 2016 roku zastąpił w tej roli Elżbietę Witek.

Wkrótce po tym został doradcą w gabinecie politycznym prezesa Rady Ministrów. W czerwcu 2017 roku przestał pełnić to stanowisko, obejmując funkcję podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ze stanowiskiem rzecznika rządu pożegnał się 18 grudnia 2017 roku, pozostając na stanowisku podsekretarza stanu, a następnie także wiceprzewodniczącego Komitetu Społecznego Rady Ministrów. 12 marca 2018 premier przyjął jego dymisję. Wkrótce Rafał Bochenek został pełnomocnikiem ministra środowiska ds. organizacji sesji międzynarodowych negocjacji klimatycznych COP24. Piastował to stanowisko do końca lutego 2019.

W trakcie Rafał Bochenek uzyskał mandat radnego sejmiku małopolskiego w wyborach samorządowych 2018 roku, startując z listy PiS. W marcu 2019 został dyrektorem w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie. W ostatnim czasie był posłem.