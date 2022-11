Tylko został rzecznikiem PiS, już uderza w Tuska. Rafał Bochenek w akcji

W czwartek Platforma Obywatelska zorganizowała kongres programowy „Energetyka i klimat”. Partia nie tylko prezentowała swoje pomysły, ale też ostro krytykowała obecny obóz rządzący. Donald Tusk zarzucał przeciwnikom, że za ich czasów Polska stała się „europejskim wysypiskiem śmieci”.

PiS odpowiada Tuskowi. Bochenek i Fogiel pokazali spot

Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. PiS tego samego dnia zorganizowało konferencję prasową byłego i obecnego rzecznika komentującą słowa Tuska i opublikowało spot uderzający w przeciwnika. Rafał Bochenek skierował też pismo do lidera PO, w którym powtórzył pytania zadane rano przez premiera Mateusza Morawieckiego.

W dwuminutowym klipie PiS nawiązuje do bajki o Czerwonym Kapturku, porównując „przebiegłego wilka” do Donalda Tuska. – Tusk załamuje ręce nad cenami energii, ale to jego fatalna polityka wobec Rosji jest jedną z głównych przyczyn dzisiejszego kryzysu – słyszymy m.in. w nagraniu. PiS zarzuca Tuskowi, że nie potrafił zablokować projektu Nord Stream 2 i sugeruje, że przewodniczący PO przez lata zabiegał o względy Rosjan.

Prezentując nagranie, Fogiel i Bochenek zwracali uwagę na niekonsekwencję Donalda Tuska. Przywoływali jego stare wypowiedzi i zderzali je z tymi z czwartkowego kongresu. Wypunktowali też „nieodpowiedzialną politykę energetyczną” , którą zdaniem PiS-u prowadziła PO.

List Bochenka do Tuska

Kolejny krok zrobił Rafał Bochenek. Rzecznik PiS-u zamieścił na Twitterze list skierowany do przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości pociągnął w nim wątek porannych zarzutów Mateusza Morawieckiego wobec byłego premiera. Wśród 5 pytań do Tuska znalazły się m.in. te o zapowiadaną na 2020 rok elektrownię jądrową i zaprzestanie budowy gazociągu Baltic Pipe.

