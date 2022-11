Wymowne zachowanie przywódców na szczycie w Armenii. Putin znów upokorzony

W środę w stolicy Armenii Erywaniu odbył się szczyt Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. OUBZ nazywane jest często rosyjskim NATO ze względu na to, że w dużej części tworzą ją postsowieckie państwa. Jeszcze we wtorek przeciwko obecności na szczycie Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki protestowali demonstranci, którzy opowiadają się wystąpieniem Armenii z OUBZ.

Szczyt OUBZ. Bunt premiera Armenii

Jednym z tematów szczytu był wrześniowy atak Azerbejdżanu na Armenię i brak reakcji krajów OUBZ, mimo że rząd oficjalnie zwrócił się do Rosji o wsparcie na podstawie traktatu o Organizację Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Według niego atak na jedno z państw należących do OUBZ jest uznawany także za atak na innych członków tego paktu. W czasie szczytu premier Armenii Nikol Paszinian odmówił podpisania podpisania projektu „Deklaracji Rady Bezpieczeństwa Zbiorowego OUBZ i wspólnych działań na rzecz pomocy Republice Armenii”.

Bunt premiera Armenii zaskoczył zgromadzonych na szczycie przywódców. Kamery uchwyciły reakcje Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki. Prezydent Rosji w demonstracyjnym geście rzucił długopis na stół i rozpostarł dłoń. Z kolei siedzący na przeciwko białoruski dyktator z wyraźnym zaskoczeniem rozłożył ręce.

Przywódcy nie chcieli zostać sfotografowani z Putinem

W czasie szczytu doszło też do zgrzytu w chwili, gdy przybyli do Erywania politycy ustawiali się do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia na tle flach swoich krajów. Putin stanął w centralnym punkcie wyznaczonego miejsca, jednak nikt nie chciał pozować obok niego. Odległości między pozostałymi przywódcami były niewielkie, a między nimi a Putinem zachowano wyraźny dystans. Nagranie z tego momentu trafiło do sieci.

„Spójrzcie na premiera Armenii Pasziniana, który robi wszystko, by stać jak najdalej od Putina. I Putin też to wie. Posypał rany solą i to na zgromadzeniu bloku bezpieczeństwa rzekomo kierowanym przez Rosję” – skomentował na Twitterze Bakti Niszanow z Komisji Helsińskiej USA.

„Wygląda na to, że starają się trzymać z dala od Putina. Może krew kapie mu z rąk?” – ocenił z kolei na Twitterze doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Geraszczenko. „Cóż, odważnie jest zrobić pół kroku w tył”... – dodał.

