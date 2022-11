„Danke Michael, danke”. Kpiny z Olejnik i Niemców na antenie TVP Info

Podczas meczu z Japonią, piłkarze reprezentacji Niemiec zapozowali do drużynowego zdjęcia zasłaniając swoje usta, co miało symbolizować, że FIFA zabiera im głos, nie pozwalając na noszenie tęczowej opaski kapitańskiej symbolizującą akcję „one love”. Wcześniej trener niemieckich piłkarzy mówił, że FIFA chciała założyć im kaganiec. Akcję wraz z gośćmi powtórzyła dziennikarka Monika Olejnik na antenie TVN24. Wykpili to komentatorzy TVP Info w piątkowym programie „#Jedziemy”.

Komentatorzy TVP Info kpią z Olejnik i gestu Niemców. „Danke, Michael”

Michał Rachoń rozpoczął w piątek swój autorski program „#Jedziemy” na antenie TVP Info od przeczytania instagramowego wpisu jednego z widzów, który kpił z gestu Niemców. Internauta, który oznaczył Rachonia, drwił, że gest nie dotyczył akcji społecznej, ale „oddania hołdu Joachim Löwowi”. W drugiej części programu realizatorzy „#Jedziemy” opublikowali też na antenie niniejszy wpis na Twitterze z memem na ten temat.

twitter

W pierwszej, politycznej części programu, prowadzący nie pozwolił zabrać głosu Jarosławowi Jakimowiczowi. Ten, wyraźnie tym oburzony, mógł tylko jednym zdaniem zapowiedzieć program „Agrobiznes” emitowany w przerwie pomiędzy dwoma częściami „#Jedziemy”.

– Danke, Michael. Agrobiznes – powiedział aktor, udając niemiecki akcent i ostentacyjnie zasłaniając usta ręką.

Jakimowicz drwi z Olejnik: Widać, że palenie zioła ma zguby wpływ

Rachoń oddał mu głos w drugiej części programu.

– Dziękuję Ci Michał. Redaktor musi mi to robić. Jak są jakieś rozmowy na temat OBWE, to ja wolne mam, a jak są świństwa jakieś, chłop grzebie w gaciach, a jakaś trójka pacanów nie wiem no, zakrywa usta, czy wącha, nie wiem, co oni tam robili, to trzeba wszystko sprawdzić – drwił.

– Ja przecież przeczytałem, to jest oddanie hołdu trenerowi reprezentacji Niemiec, bo osiągnął wielki sukces. I oni chcą również osiągnąć sukces. I takie rzeczy się zdarzają w sporcie – odparł Rachoń.

– Widać po pani redaktor, że palenie zioła ma jednak wpływ zgubny na organizm człowieka i to wcale nie jest obojętne, to wiemy – kontynuował Jakimowicz. – W każdym razie, no danke Michael, danke – dodał.

– Ja nie wiem o jakich ziołach… ziele angielskie jest coś takiego – tonował słowa Jakimowicza Rachoń.

„Kilkunastu pajacy sobie usta zakryło, nie wiadomo z jakiego powodu”

Głos zabrała także Agnieszka Siewiwereniuk-Maciorowska, wicenaczelna dzienników Polska Press w Białymstoku.

– Wczoraj czytałam taki fajny wpis, że Monika Olejnik się zamknęła. I ktoś tam pisze „na zawsze?” Nie, tylko w jednym programie – mówiła. – Eh, kolejna błędna interpretacja – wtrącił Rachoń.

Kolejnym komentującym był były kandydat na prezydenta Marek Jakubiak.

– Z tymi zakrytymi ustami to jest tak śmieszny obrazek, memotwórczy. Ja z początku myślałem, że oni protestując, po prostu nie będą się wypowiadać przez jakiś czas w programie Moniki Olejnik. Ja brałem kilkanaście razy udział w jej programach i wiem, jaka tam jest atmosfera. I dobrze by było, żeby nad tym popracować – mówił. – Ale nie drużynie podziękowali, tylko Niemcom. Dziękujemy Niemcom za to, że kilkunastu pajacy sobie usta zakryło, nie wiadomo z jakiego powodu. A co sobie jutro zakryją, grom to jasny wie – dodał.

Na koniec zabrał głos Rachoń. – Zamykając ten temat to oczywiście niezwykle odważni ludzie, ci piłkarze niemieccy, zaprotestowali w taki sposób. Przypomnę, że chwilę wcześniej FIFA powiedział, że kto założy taką opaskę, to dostanie żółtą kartkę. I nikt nie założył – zwrócił uwagę prowadzący.

