Morawiecki i Dworczyk pojechali do Kijowa. O wizytę zabiegał Zełenski

W sobotni poranek 26 listopada Mateusz Morawiecki przybył do Kijowa. Premierowi towarzyszy m.in. Michał Dworczyk oraz wiceszef polskiej dyplomacji Michał Przydacz. Centrum Informacyjne Rządu przekazało, że pierwszym punktem wizyty było złożenie symbolicznej wiązanki zbóż obwiązanej paskiem w kolorach polskiej flagi przed Pomnikiem Ofiar Wielkiego Głodu.

Hołodomor to klęska głodu w latach 1932-1933, podczas kolektywizacji rolnictwa w ZSRR, która szczególnie dotknęła terytorium ówczesnej Ukraińskiej SRR (dzisiejsza Ukraina wschodnia i centralna). Według różnych szacunków Wielki Głód spowodował śmierć co najmniej od 4 do 6 milionów ludzi (niektórzy historycy podają liczbę nawet 10-15 milionów).

Następnie szef rządu ma się spotkać z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem oraz prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Z informacji wiceszefa MSZ Marcina Przydacza wynika, że wizyta w ukraińskiej stolicy została zorganizowana na specjalne zaproszenie od ukraińskich władz.

O czym Morawiecki ma rozmawiać z Zełenskim?

Kancelaria Premiera nie ujawniła szczegółów rozmów z przywódcami Ukrainy. W piątek 25 listopada w KPRM miała się odbyć specjalna narada w tej sprawie.

RMF FM informowało nieoficjalnie, że Mateusz Morawiecki ma w stolicy Ukrainy rozmawiać o nowym ruchu migracyjnym ze wschodu do Polski. Nasz kraj zaoferował Ukrainie pomoc, zwłaszcza kobietom, dzieciom i seniorom w związku z rosyjskimi bombardowaniami na ukraińskie osiedla oraz infrastrukturę energetyczną.

Polska ma zaproponować Ukrainie również pomoc materialną, np. w postaci śpiworów i generatorów prądu. Premier Polski podczas wizyty w Kijowie ma się także dowiedzieć, jakie są oczekiwania Ukrainy, także w kontekście pomocy humanitarnej.

