Sondaż: Rośnie poparcie dla Koalicji Obywatelskiej. Jedna partia spada poniżej progu

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to na największą liczbę mandatów mogłaby liczyć Zjednoczona Prawica. Koalicja pod wodzą Prawa i Sprawiedliwości zdobyłaby 38 proc. głosów. Jest to wynik identyczny do tego z ostatniego sondażu. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, która zaliczyła wzrost sympatii wyborców o 1 pkt proc., osiągając 29 proc. poparcia.

Najnowszy sondaż. PSL poniżej progu

Trzecie miejsce zajęły ex aequo Lewica, która zyskała 2 pkt proc., oraz Konfederacja. Obie partie uzyskały po 9 proc. głosów badanych. Zaraz za nimi, z 8 proc. poparcia plasuje się Polska 2050 Szymona Hołowni. To ostania partia, która w badaniu Social Changes przekracza próg wyborczy.

Gdyby głosowanie odbyło się w listopadzie, swoich posłów do Sejmu nie wprowadziłoby Polskie Stronnictwo Ludowe – Koalicja Polska. Formacja pod wodzą Władysława Kosiniaka-Kamysza może liczyć na sympatię 4 proc. wyborców Jest to spadek o 2 pkt proc. względem zeszłotygodniowego badania. Poniżej progu znalazła się również partia Kukiz’15 z poparciem 1 proc. oraz spadkiem o 1 pkt proc. względem ostatniego sondażu.

Wybory parlamentarne. Coraz więcej chętnych do głosowania

Tendencję wzrostową widać za to w przypadku frekwencji wyborczej. Swój udział w wyborach parlamentarnych zadeklarowało 60 proc. badanych. Przed tygodniem było to 58 proc, a przed dwoma tygodniami 57 proc. Podobna tendencja widoczna była w sondażu przeprowadzonym w tym tygodniu przez IBRiS. W badaniu dla Radia Zet pójście do urn wyborczych zadeklarowało 54,7 proc. respondentów – o 4,6 pkt proc. więcej niż przed miesiącem.

Także sondaż IBRiS przyniósł zwycięstwo PiS, przy niewielkim wzroście poparcia. Chęć głosowania na formację Jarosława Kaczyńskiego deklarowało 34,1 proc. badanych, podczas gdy na Koalicję Obywatelską – 28 proc. Podium zamykała Polska 2050 z rezultatem 10,2 proc.

Czytaj też:

Jarosław Kaczyński będzie rozmawiał o imigrantach z liderem hiszpańskiej partii VOXCzytaj też:

Polacy dają Ziobrze czerwoną kartkę. Wyniki tego sondażu nie pozostawiają złudzeń