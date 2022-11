Pod tym względem PiS bije na głowę rywali. W sondażu padło jedno pytanie

Wybory parlamentarne odbędą się jesienią przyszłego roku, ale wszystkie partie już się do nich szykują. Liderzy Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej od kilku miesięcy jeżdżą po kraju i spotykają się ze swoimi zwolennikami. W czasie spotkań padają już pierwsze obietnice. Donald Tusk ostro punktuje partię rządzącą. Z kolei wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego wielokrotnie już budziły duże kontrowersje.

Obietnice wyborcze. Sondaż

Tymczasem United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski zapytał respondentów, „która z sił politycznych jest największym gwarantem realizacji swoich obietnic wyborczych”. Najwięcej badanych – 35, 1 proc. badanych wskazało na rządzące od siedmiu lat Prawo i Sprawiedliwość. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z wynikiem 18,3 proc.

10,6 proc. uczestników badania uważa, że to Polska 2050 Szymona Hołowni gwarantuje realizację obietnic. Z kolei 4 proc. respondentów ufa, że swoje obietnice spełni Lewica, a 3,8 proc. wierzy w zapewnienia Konfederacji. Tylko 0,3 proc. badanych wskazało na Polskie Stronnictwo Ludowe. Aż 27,9 proc. respondentów wskazało na odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 18-20 listopada 2022 roku metodą CAWI&CATI na reprezentatywnej próbie tysiąca Polaków.

PiS na czele sondaży

Jeśli chodzi o notowania partyjne to na czele stawki wciąż niezmiennie utrzymuje się PiS. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę to według sondażu IBRiS dla Radia Zet wygrałaby je partia Jarosława Kaczyńskiego z wynikiem 34,1 proc. W porównaniu do październikowego badania oznacza to wzrost 0,2 pkt proc. Sytuacja Koalicji Obywatelskiej jest odwrotna. Formacja pod wodzą Donalda Tuska może liczyć na głosy 28 proc. badanych. Przed miesiącem poparcie KO wynosiło 29,1 proc. Ostatnie miejsce na podium zajmuje Polska 2050 Szymona Hołowni z poparciem na poziome 10,2 proc.

