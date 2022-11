Stan Władimira Putina jest „krytyczny”? Media wskazują na podejrzane zachowanie prezydenta Rosji

Rosyjskie, państwowe media informowały, że Władimir Putin spotkał się z matkami żołnierzy, którzy zginęli na wojnie w Ukrainie. Jak podała agencja Interfax, rosyjski przywódca zapewniał, że zarówno on jak i całe kierownictwo Kremla „dzielą ten ból” i „rozumieją, że nic nie zastąpi straty syna”.

Putin w „stanie krytycznym”?

Okazało się jednak, że w role cierpiących matek wcieliły się podstawione urzędniczki. „Władimir Putin fałszywie przedstawił spotkanie z 18 wybranymi wpływowymi przedstawicielkami rosyjskiej sfery politycznej jako otwartą dyskusję z matkami zmobilizowanych” – zwrócił uwagę amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Według analityków spotkanie „miało służyć złagodzeniu niezadowolenia krewnych rezerwistów i wyciszenia apeli prawdziwych matek i żon”.

Z kolei „The Sun” zwraca uwagę na zachowanie Putina w trakcie spotkania. Według gazety siedzący za stołem zastawionym ciastem, kawą i owocami, rosyjski przywódca „wciąż sapał, z trudem łapał oddech, wydawał się mamrotać”. Zdaniem tabloidu Putin wyglądał „fizycznie nieswojo” i na „zasapanego”. Miał też wielokrotne przerywać, gdy mówił, by odchrząknąć, i „trudno było mu znaleźć słowa”. „Podobno jest w stanie krytycznym” – donosi gazeta.

Ma chorować na raka i Parkinsona

„The Sun” zwraca też uwagę na przebarwienia na ręce prezydenta Rosji, które zostały zauważone w tym tygodniu podczas spotkania ze swoim odpowiednikiem z Kuby. „Wyglądał na roztrzęsionego, niepewnego i widziano go, jak ściskał krzesło” – donosi tabloid. Z kolei we wrześniu, w czasie forum na Kamczatce, media zwracały uwagę na to, że Putin trzyma się poręczy krzesła i wykonuje koliste ruchy lewą stopą. Miał mieć wtedy problemy z nerkami i skarżyć się na „zmęczenie i duszności”

Na początku listopada prasa informowała, powołując się na dokumenty, które rzekomo wyciekły z Kremla, że u Putina zdiagnozowano wczesne stadium Parkinsona oraz raka trzustki.

