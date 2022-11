Brejza składa doniesienie do prokuratury na działania rządu. „Dotarły do mnie niepokojące informacje...”

W sobotę wieczorem Krzysztof Brejza opublikował na Twitterze pismo, które skierował do I zastępcy prokuratora generalnego Dariusza Barskiego. Polityk Koalicji Obywatelskiej stwierdza w nim, że dotarły do niego „niepokojące informacje o licznych nieprawidłowościach związanych z nieterminowym przekazywaniu przez administrację rządową samorządom środków finansowych na wypłatę dodatków węglowych”. Zgodnie z ustawą, każda osoba, która złoży uzasadniony wniosek o dopłatę do opału, powinna otrzymać ją w ciągu najpóźniej dwóch miesięcy od wpłynięcia wniosku. Zdaniem Brejzy tak się jednak nie dzieje.

Brejza donosi na rząd do prokuratury

Według senatora rząd przekazuje środki „niesystematycznie” i „według niewiadomych kryteriów z dużym opóźnieniem, znacznie przekraczającym możliwość' wypłaty dodatku w terminie. Brejza podaje w piśmie przykład Inowrocławia, gdzie – jak wskazuje – ponad 300 osób czeka na wypłatę dodatku, oraz Włocławka – gdzie opóźnienia dotyczą 500 osób. Dodaje, że „sytuacja dotyczy również mniejszych miejscowości”.

„Powstaje domniemanie niedopełnienia obowiązków przez członków Rady Ministrów, którzy zgodnie z prawem są zobowiązani do realizacji ustawy i do terminowego przekazywania środków na wypłatę dodatków węglowych” – ocenia senator. „Nie można godzić się z pozostawieniem setek tysięcy lub nawet milionów Polaków w skali kraju bez terminowej należnej pomocy w zakresie opału, skoro obowiązujące w Polsce prawo nakazuje rządowi udzielania takiej pomocy” – stwierdza Brejza.



W związku z zaistniałą sytuacją Brejza „wnosi do Pana Prokuratora o wszczęcie postępowania i zweryfikowanie, z jakich przyczyn przedstawiciele administracji rządowej nie realizują w 2-miesięcznym terminie ustawowego obowiązku przekazywania Polkom i Polakom środków na wypłatę dodatków węglowych”. Według senatora „konieczne jest ustalenie osób odpowiedzialnych za naruszenie obowiązującego prawa i określenie szkody dla interesu publicznego i prywatnego spowodowanej systemowym opóźnianiem wypłaty środków na dodatki węglowe w sezonie grzewczym”.

Senator chce „pilnej kontroli” NIK

Brejza poinformował też, że wystąpi do Najwyższej Izby Kontroli o „przeprowadzenie w rządzie pilnej kontroli w celu ustalenia, kto odpowiada” za nieprzekazywanie środków w terminie. Pismo w tej sprawie skierował do prezesa NIK Mariana Banasia.

